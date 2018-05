Guinée : le Forum de l’Etudiant lancé à l’université Amadou Dieng…

CONAKRY-Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a procédé ce samedi 05 mai 2018 au lancement officiel du Forum de l’étudiant de Guinée. Cette cérémonie a eu lieu à l’université Amadou Dieng de Sangoyah. Cet évènement qui mobilisera élèves étudiants et plusieurs entreprises de la place, a pour objectif de créer un espace d’échange et d’information sur les formations disponibles.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé qui a lancé officiellement ce deuxième Forum de l’Etudiant de Guinée (FEG), a indiqué que l’objectif de cet évènement est de mettre un espace où élèves, étudiants, entreprises, universités, institutions de formation et de recherche vont se retrouver pour partager.

« L’objectif de cette 2ème édition du Forum de l’Etudiant de Guinée est de mettre un espace où élèves, étudiants, entreprises, universités, institutions de formation et de recherche vont se retrouver pour partager, s’informer et surtout. Ce Forum est fait pour les élèves et les étudiants. C’est un espace où ces étudiants vont venir s’informer sur les formations disponibles, sur les carrières recherchées et choisir leur formation en fonction des carrières disponibles. Les entreprises vont aussi exposer les types d’emplois qu’elles proposent aux étudiants après leurs études. Ça permet aussi aux universités d’affiner leur formation pour que leur formation s’adapte aux besoins des entreprises, » a expliqué le ministre Abdoulaye Yéro Baldé.

Pour cette année, le FEG placé sous le thème de l’innovation a une autre particularité selon le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a annoncé qu’au moins 15 universités étrangères seront présentes à cette deuxième édition.

« Nous avons lancé un concours d’innovation dans le milieu estudiantin, nous avons aussi un concours en mathématiques pour les filles. La meilleure mathématicienne sera présentée. Nous avons plusieurs universités présentes cette fois-ci par rapport à la précédente édition. Nous avons près de 15 universités étrangères qui seront là, ainsi que des délégations étrangères au niveau ministériel venant du Sénégal et du Burkina Faso. Nous avons plusieurs entreprises par rapport à l’année dernière dans tous les secteurs : télécommunication, banques, finances, assurances, mines, industries… », a annoncé le ministre de l’enseignement supérieur.

Les étudiants ont plusieurs attentes pour cette deuxième édition, indique le Président des étudiants de l’université Amadou Dieng de Sangoyah.

« Nos attentes pour cette deuxième édition sont nombreuses. Il s’agit notamment de la création et de pérennisation d’une plate-forme d’échange entre les étudiants et les acteurs de la vie socioprofessionnelle. De l’institutionnalisation d’un cadre d’accompagnement visant à édifier les étudiants sur les choix des offres de formation proposée par les différentes institutions d’enseignement supérieur du pays et de faire de cette deuxième édition une opportunité pour accroître les partages d’expérience entre les universités guinéennes au bénéfice des étudiants », a énuméré Mohamed Sy Savané.

Il faut rappeler que la 2ème édition du Forum de l’étudiant de Guinée (FEG) se tiendra du 10 au 12 mai 2018 au palais du peuple.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinée.com