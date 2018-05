Consécration : un nouveau prix pour Dr Moussa Konaté, le Directeur Général de la PCG…

CONAKRY- C’est une nouvelle consécration pour la Pharmacie Centrale de Guinée. La centrale d’achats guinéenne à travers son Directeur Général, Dr Moussa Konaté, a été retenue parmi les 25 entreprises qui ont œuvré pour la promotion de l’emploi des jeunes durant l’année 2017.

La cérémonie de remise des différents prix a eu lieu ce vendredi 4 mai 2018 dans un réceptif hôtelier de la place.

Organisé par l’Agence Guinée Entrepreneur en collaboration avec le cabinet d’enquêtes et de sondage d’opinions, cet événement a connu la présence de plusieurs hautes personnalités guinéennes et étrangères.

La consécration pour la Pharmacie Centrale de Guinée n’est pas un fait du hasard. Elle résulte des nombreuses reformes engagées depuis 2010 par sa Direction Générale, sous le leadership du Dr Moussa Konaté.

« Nous avons mené des enquêtes, à travers notamment le cabinet qui a bien voulu nous accompagner, et les résultats ont prouvé que la Pharmacie Centrale de Guinée, à travers son Directeur Général, répondait aux différents critères de sélection. De 2010 à nos jours, il y a eu un rajeunissement du personnel de l’entreprise », a confié à notre rédaction un membre de l’Agence Guinée Entrepreneur.

En recevant le prix, le Directeur Général Adjoint de la PCG n’a pas manqué de rappelé les nombreuses reformes engagées par Dr Moussa Konaté depuis son arrivée à la tête de l’entreprise.

« A son arrivée en 2010, le Directeur Général était l’un des plus jeunes au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, grâce à la politique qu’il a menée, il fait partie des plus âgés. Dr Mosusa Konaté a placé sa confiance aux jeunes », a souligné Dr Thierno Amadou Diallo, le DGA de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Entouré de plusieurs hauts responsables de la centrale d’achats guinéenne dont le Directeur des Affaires Financières, ainsi que le Directeur des Ressources Humaines, Dr Thierno Amadou Diallo a remercié par la suite les organisateurs de l’événement qui selon lui, créent une émulation au sein des entreprises de la place.

« Le Président de la République a déjà donné l’exemple en dédiant son mandat aux femmes et aux jeunes. Je voudrais dire à ces derniers que la jeunesse est un atout », a rappelé le Directeur Général Adjoint de la PCG.

Depuis 2010, la Pharmacie Centrale de Guinée a mené de grandes reformes. La Direction Générale de la centrale d’achats a fait de la qualification de son personnel une priorité. Ainsi, de nombreuses séances de formation ont été organisées à l’endroit des travailleurs de la PCG, grâce notamment à l’appui des différents partenaires. Ces derniers ont regagné confiance à l’entreprise. Grâce à la Pharmacie Centrale, la Guinée dispose aujourd’hui de nombreux logisticiens d’urgence capables de faire face à toute forme de crise sanitaire.

Au delà de ces reformes, Dr Moussa Konaté et son équipe ambitionnent d’améliorer davantage la disponibilité et la qualité des médicaments qui doivent être mis à la disposition des structures sanitaires du pays. Pour réussir ce pari, la Direction Générale de la PCG compte sur le soutien de l’Etat et ses partenaires pour la construction de son siège à Maneyah.

Déjà, en fin 2017, grâce à l’appui financier de l’Union Européenne à travers le projet PASA (Projet d’Appui à la Santé), la Pharmacie Centrale de Guinée a été recapitalisée. Ses outils de gestion ont été renforcés, notamment à travers un don de matériels informatiques fait par l’Union Européenne.

Africaguinee.com