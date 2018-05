Cellou Dalein avertit ses partisans : « Ceux qui comptent sur moi pour régler des comptes… »

CONAKRY- L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo dont le parti (UFDG) a payé un lourd tribut dans les manifestations depuis l’arrivée d’Alpha Condé au Pouvoir a prévenu ses militants : Il ne sera jamais question de vengeance lorsqu’il prendra les commandes.

« Lorsqu’on sera au pouvoir on ne tuera pas nos opposants. Aucun citoyen ne sera tué sans qu’une procédure d’enquête ne soit déclenchée et que le coupable ne soit identifié pour être déféré devant les tribunaux. Parce que nous serons le Président de tous les guinéens. Nous veillerons à la sécurité, au respect de la dignité de chaque fils de ce pays », a assuré le leader de l’UFDG.

Alors qu’il a déjà perdu près de cent de ses militants dans des manifestations à Conakry, le chef de file de l’opposition prévient que lorsqu’il sera au pouvoir, il ne va pas venger ces victimes. Son ambition sera de réconcilier les guinéens, a-t-il garanti.

« Ceux qui militent à l’UFDG et qui comptent sur moi pour régler des comptes, il n’y aura pas de règlement de comptes. Mon ambition sera de réconcilier la Guinée, la vérité et le pardon pour qu’on s’occupe de l’avenir. On ne va pas s’occuper que du passé. Il n’y aura pas de règlements des comptes parce qu’on est tous des fils du pays », a promis l’ancien premier ministre.

