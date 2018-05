Makanéra : "Lorsqu’on a chassé Alpha Condé à Maferinyah en 1992…"

CONAKRY-Alhousseine Makanéra Kaké porte-parole de l’opposition s’insurge contre leur convocation par la justice pour avoir signé une lettre d’information annonçant l’organisation d’une manifestation. L’opposant estime que la Loi anti-casse qui est brandie par les plaignants est tombée en désuétude, car n’ayant jamais été appliquée depuis sa création.

« Cette loi anti-casse initiée depuis les années 90 n’a jamais été appliquée. De ce fait, elle est tombée dans désuétude. D’ailleurs elle est anticonstitutionnelle. Parce que la constitution donne le droit à tous les guinéens de manifester », s’insurge l’opposant, soulignant que de Lansana CONTE en passant par Dadis jusqu’à Alpha Condé cette loi n’a été appliquée sur personne.

Alhousseine Makanera et ses pairs devront s’expliquer devant la justice sur les circonstances de l’incendie d’un poste de police à Cosa à l’occasion d’une manifestation de l’opposition à Conakry. Le Ministère de la Sécurité a porté plainte contre ces opposants signataires de la lettre d’information adressée aux autorités pour cette manifestation. L’ancien Ministre Alhousseine Makanera et cie vont être jugés a annoncé le ministre de la Justice Cheick Sako. Mais l’allié de Cellou Dalein Diallo dénonce une justice à double vitesse.

« On a connu des journées ici où il y a eu des violences, où il y a eu 12 morts le même jour, aucun organisateur n’a été convoqué. Si aujourd’hui Cheik Sako dit qu’on sera jugé moi je pense beaucoup plus pour garder la forme que le fond. D’ailleurs la question que je me pose pourquoi on est parti réveiller une loi qui n’a été appliquée depuis plus de 30 ans », s’interroge-t-il.

Alors que la polémique enfle dans la cité, l’ancien ministre de la communication fait un rappel singulier. « En 1992 quand Alpha Condé et sa délégation ont été chassés à Maferinyah, nous avions participé à une manifestation là-bas. C’était une manifestation interdite, pour soutenir l’opposant Alpha Condé. Aucun organisateur n’a été interpellé ni convoqué à l’époque. Je suis surpris que 26 ans après, qu’Alpha Condé soit Président de la République, qu’il interpelle les organisateurs d’une manifestation », s’est exclamé l’opposant.

