Guinée : la gendarmerie renforce ses capacités pédagogiques…

CONAKRY-Vingt-sept Officiers Guinéens ont bénéficié d’une formation sur l’appui à l’ouverture de l’école des Officiers de la gendarmerie nationale. Cette initiative du Haut commandement de la gendarmerie nationale est soutenue par la coopération française.

L’objectif de ce premier séminaire est d’apporter un avis sur la pédagogie proposée par le groupe de travail, former les intervenants dans les domaines de la planification, de l’organisation matérielle et humaine, de la formation et de la gestion de l’enseignement.

Les travaux ont été lancés le 24 avril dernier dans les locaux de l’institution à Conakry. Pendant près de deux semaines, les bénéficiaires de cette formation ont été entretenus par le Colonel Guillaume DARD, commandant du deuxième regroupement de l’EOGN de Melun, avec l’appui du chef d’escadron Patrice LAGADEC, conseiller du Haut commandant de la gendarmerie nationale et le capitaine Nicolas SAVOYAT, conseiller aux écoles de gendarmerie et à la coopération française.

S’exprimant sur ce projet, le Haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire, a indiqué que, l’ouverture d’une école d’Officiers de la gendarmerie permettrait de corriger l’écart existant entre les anciennes et nouvelles promotions.

‘’ Ces dernières renferment des sous-officiers qui ont des potentialités remarquables, dont il est nécessaire de valoriser pour l’avenir de l’institution (…) Cette formation vient s’ajouter aux avancées liées aux infrastructures qui sont à 75%, à l’obtention d’une mallette pédagogique du cursus de formation des Officiers et au cadre statutaire de l’école en cours de finalisation ‘’, assure le General de corps d’Armée Ibrahima Baldé.

Il estime d’ailleurs qu’avec la mise la mise en place de cette école, la gendarmerie nationale sera appuyée davantage à exécuter sa mission principale. C’est-à-dire celle qui consiste à veiller à la sureté publique, au maintien et au rétablissement de l’ordre, à l’exécution des lois dans le but de protéger les institutions, les personnes et de leurs biens ainsi que de participer à la défense opérationnelle du territoire.

A préciser que ce séminaire de formation s’inscrivait également dans l’esprit du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, qui a fait de la formation des agents une des priorités de la réforme du secteur de sécurité.

Africaguinee.com