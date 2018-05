Guinée : Alpha Condé règle ses comptes (vidéo)

CONAKRY- Alpha Condé qui était l’invité vedette des journalistes guinéens pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse ce jeudi 3 mai 2018 a profité de cet espace pour régler ses comptes.

Le Chef de l’Etat n’a pas caché sa colère face aux agissements des hommes de medias qu’il a accusé de discréditer l’image du pays vis-à-vis de l’étranger. Courroucé par le mauvais classement de la Guinée (104è) dans le rapport de Reporter sans frontières (RSF) le dirigeant guinéen a pointé un doigt accusateur sur les journalistes guinéens. Face aux doléances soulevées par les hommes de medias notamment la construction d’une maison de la presse digne de nom, Alpha Condé a opposé un niet catégorique pour le moment. Explications.

« Avant de parler de vous aider, il est important de savoir ce que vous avez fait pour discréditer l’image du pays. Tout ce qu’on a fait depuis 2011 a été passé sous silence comme si on était le plus grand pays où on vous maltraitait. Aucun journaliste n’a été arrêté par le Gouvernement encore moins tué. Pourtant dans les pays voisins, je vois la Mauritanie où les journalistes sont arrêtés est 54è et nous on 104ème dans le classement de reporter sans frontières. C’est parce que vous présentez une image de la presse en Guinée qui ne correspond pas à la réalité. Comment voulez-vous qu’on vous appuie quand tous les efforts qui sont faits pour la liberté de la presse sont tus (…) Je ne suis pas prêt à m’engager derrière vous quand vous continuez comme ça. Tous les progrès qui ont été faits dans ce pays pour la liberté de la presse, vous ne dites rien. Vous faites comme si on était dans la première République », a reproché Alpha Condé aux journalistes guinéens.

Chacun doit prendre ses responsabilités, a-t-il conseillé avant de s’interrogé. « Comment la Guinée peut être classée 104è alors qu’il y a des pays où on maltraite, on enferme des journalistes qui sont mieux classés que nous ? Qui est responsable ? (…) Quand on continue à donner une image qui ne correspond pas à la réalité du pays, comment voulez-vous qu’on prête une oreille attentive à vos revendications ? Est-ce qu’un journaliste a été emprisonné depuis que je suis président ? Est-ce que j’ai poursuivi un journaliste ? Tant que vous ne répondrez pas à ces questions je ne ferai aucun commentaire sur vos revendications », a enfoncé le Chef de l’Etat devant un parterre des journalistes médusés.

Alpha Condé reproche aux hommes de medias de ne rien faire pour montrer les progrès qui ont été réalisés depuis 2011 pour la liberté de la presse. « Si vous-mêmes vous ne communiquez pas comment voulez-vous qu’on ne soit pas mal classé ? (…) Quand je prends le Sénégal ou la Côte d’Ivoire combien de journalistes ont été arrêtés pour outrage au Chef de l’Etat ? Est-ce qu’il y a eu sa en Guinée ? Tous les efforts qu’on fait c’est zéro parce que vous continuez à donner une image qui n’a rien à voir à la réalité. Si reporter sans frontières se permet de dire ça, c’est parce que vous n’avez rien fait pour montrer ce qui a été fait comme progrès dans le domaine de la liberté de la presse depuis 2011. Reporter sans frontière n’y ait pour rien. Parce que c’est vous qui leur donnez les informations. Qui a donné cette image de la Guinée ? Reporter sans frontière n’est pas à Conakry (…) Ça vous arrange qu’on présente une mauvaise image de la Guinée. (…) Nous on n’a pas embastillé des journalistes ici. Je ne vais pas continuer à faire des efforts pour être vilipendé et trainé dans la boue », a averti le Chef de l’Etat.

Le Président de la république fait observer aux journalistes guinéens que les critères du classement de RSF entrent dans l’appréciation du millénium Challenge qui est un programme de 500 millions de dollars que les Etats-Unis donnent aux pays pauvres. « Comment va-t-on avoir accès à ce programme quand vous donnez une image comme ça de notre pays ? C’est que vous n’aimez pas votre pays », a déduis Alpha Condé.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112