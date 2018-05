Guinée : L’université Roi Mohamed VI organise une journée porte-ouverte pour ses étudiants…

CONAKRY- L’Université Roi Mohamed VI qui s’est engagé dans un vaste programme de réforme, a organisé ce mercredi 2 mai 2018 une journée porte-ouverte en faveur de ses étudiants. Cette journée a été pour les étudiants une occasion d’écouter des experts marocains sur les procédures à suivre pour accéder dans les universités marocaines.

Cette activité est une suite logique de la série d’activités que l’université a entamée dans le cadre de la réforme des programmes qu’elle dispense pour améliorer la performance de ses étudiants.

A cette occasion, le vice-recteur de l’université roi Mohammed VI de Conakry a expliqué que son institution a réussi à tisser des relations avec plusieurs universités marocaines pour faciliter l’accès aux étudiants guinéens dans les institutions d’enseignement supérieurs marocaines.

« Aujourd’hui beaucoup de personnes rêvent d’aller poursuivre leurs études au Maroc à cause de la qualité de la formation. Nous avons réussi à réunir dans le cadre de ce projet de grandes universités comme Hassane 1er de Sétif, l’école supérieure des mines de Rabat, l’institut de Marrakech », a expliqué M. Pierre Goa Zoumanigui.

Selon lui cette journée porte-ouverte vise à expliquer aux étudiants qui veulent poursuivre les études au Maroc comment postuler leurs dossiers.

« Cette journée porte ouverte vise à expliquer aux étudiants comment faire pour accéder aux universités de nos partenaires. Nous avons voulu que tous les guinéens profitent de ce que nous sommes en train de bâtir comme coopération. Avec nos partenaires, on a profité pour expliquer aux étudiants qui veulent aller au Maroc, quelles sont les voies légales par lesquelles il faudrait passer pour accéder aux universités marocaines », a-t-il détaillé.

Les étudiants quant à eux disent être satisfaits des explications faites par les partenaires marocains. « Je suis très content aujourd’hui. Au cours de l’entretien avec les experts, j’ai tiré beaucoup de leçons. Maintenant j’ai eu la conviction que je peux poursuivre mes études de Master et de doctorat au Maroc même après la licence ici », s’est réjoui Mamady Diallo.

Marta Chaoul pour sa part souligne que son ambition est d’aller poursuivre ses études à l’extérieur. « On nous a donné des informations pour aller faire des études au Maroc, ils nous ont donné des informations sur les papiers à fournir, une fois là-bas encore on peut te donner une bourse pour continuer les études ailleurs. Ces explications m’ont donné beaucoup de courage parce que j’ai envie vraiment d’aller poursuivre les études. Je vais essayer de faire tout mon possible pour terminer ma licence ici et enfin aller étudier pour renforcer ma formation », ambitionne cette étudiante.

Oumar Bady Diallo

Pour africaguinee.com