GAC participe au salon de l’emploi guinéen 2018

Guinea Alumina Corporation (GAC) SA, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a participé à la foire de l’emploi 2018. Organisé par l’Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF), le 27 et 28 avril 2018 à laMairie du 20ème arrondissement de Paris. Cet événement était l’occasion pour la société de présenter ses programmes de formations et de transfert de compétences, mais également de constituer une base de données solide et qualitative de potentiels candidats pour son projet.

Plus de 1000 participants ont pu découvrir sur ce salon le stand de la société, et se renseigner sur les projets futurs de la société mais également les offres d’emploi et les opportunités de carrière à pourvoir au sein de GAC. Ce fut un événement important pour l'entreprise qui recherche activement de jeunes talents qualifiés et motivés.

En outre, cet événement a été l'occasion pour l'entreprise de mettre en avant les nombreux programmes de formation, et de développement de classe mondiale que l'entreprise offre à la fois dans le pays et aux Emirats Arabes Unis par l'intermédiaire de sa société mère.

Présente à l’événement, la directrice générale de GAC, Madame Aissata BEAVOGUI, s’est exprimé en ces termes : "C’est avec beaucoup de fierté que je représente GAC dans ce salon de l’emploi. Nous avons besoin de collaborateurs motivés, non seulement par l’ambition de leur carrière, mais aussi par l’ambition de contribuer au développement de leur pays. Pour la plupart, ce sont d’excellent manager puisqu’ils connaissent les langues locales et coutumes de notre pays."

Avec plus de 80% de ses effectifs qui sont Guinéens, GAC est déjà en marche pour la « guinéanisation » de son entreprise. En outre, la société estime que cela favorise le développement économique du pays, qui dispose d’un potentiel de croissance important.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonnes par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.