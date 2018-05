Mamady Youla aux syndicalistes : « Le combat que nous devons mener… »

CONAKRY- C’est un Mamady Youla ‘’hargneux’’ qui s’est adressé au mouvement syndical guinéen ce du 01er Mai qui marque le 132ème anniversaire de la fête internationale du travail. Le Premier ministre prévient que c’est l’unité et la discipline qui doivent caractériser la cause du travail et des travailleurs en Guinée.

‘’ Le combat que nous devons mener est un travail d’unité. Parce que les enjeux qui nous concernent sont des enjeux nationaux. C’est-à-dire que nous devons développer ensemble notre nation. Cela, dans l’unité et dans la discipline’’ a lancé Mamady Youla aux secrétaires généraux des différentes organisations syndicales.

Tous les travailleurs doivent se sentir concernés par cette fête. « Quand les travailleurs viennent ici, ils doivent savoir que nous, membres du gouvernement sommes là pour partager avec eux ces moments de célébration. Il est un peu décevant que chacun vienne faire sa part de fête et retourner’’ a lancé le chef du gouvernement guinéen, alors que le monde syndical guinéen est déchiré par un bicéphalisme depuis quelques mois.

Mamady Youla s’est insurgé contre les remous sociaux qui ont ‘’ perturbé’’ le pays les derniers mois. Selon lui, ce qui a fallu une fois remettre en cause les avancées majeures sur l’autel du compromis.

‘’ Notre pays a malheureusement et une fois de plus été perturbé par des mouvements syndicaux, parfois ce qui peut compromettre ainsi les équilibres fragiles obtenus au prix de grands sacrifices, voici tout le paradoxe de notre environnement social’’ a-t-il lancé demandant aux syndicalistes d’être acteurs de la paix sociale.

‘’Je vous engage à préserver cette paix pour une Guinée meilleure et prospère pour les travailleurs et pour tous les Guinéens ‘’ a-t-il prôné.

