Trump déforme sur les remarques sur les nations africaines; Ne s'excuse pas sur l'immigration

Lors de sa première rencontre à la Maison Blanche avec un dirigeant de l'Afrique subsaharienne, le président Trump a déclaré que les remarques controversées qu'il aurait faites, dans lesquelles il qualifiait certains pays en développement de «pays de s ***», n'ont pas été soulevées.

Trump, cependant, n'a pas nié faire ce commentaire, et comme le président du Nigeria, Muhammadu Buharu, a ri, Trump a déclaré lors d'une conférence de presse lundi, "Vous avez certains pays qui sont en très mauvais état - et des endroits très difficiles à vivre "

Trump a également choisi de ne pas s'excuser, quand on lui en donne l'occasion, pour sa rhétorique de l'immigration, car son interdiction de voyager, ridiculisée par les critiques comme une interdiction musulmane, attend une décision à la Cour suprême. L'un des arguments des opposants à l'interdiction faite à la cour la semaine dernière était que Trump a voulu que l'interdiction soit une interdiction musulmane à cause de sa rhétorique pendant la campagne présidentielle de 2016 - et n'a montré aucun remords pour eux.

S'excuser, Trump dit, "ne ferait pas dix cents de différence." Au lieu de cela, il a pivoté, qualifiant les lois américaines de «désastre» et déclaré que les États-Unis et ces lois se moquaient du monde entier «pour leur stupidité».

Buharu, pour sa part, a essayé de marcher une belle ligne diplomatique. (Trump a également noté que les Etats-Unis avaient vendu du matériel militaire au Nigeria et fourni au pays "plus d'un milliard de dollars d'aide chaque année.") "Je fais très attention", a déclaré Buharu, ajoutant: "Je ne suis pas sûr la validité ou si cette allégation contre le président était vraie ou pas, alors la meilleure chose pour moi est de garder le silence. "

Trump a noté, "Le président [Buharu] me connaît, et il sait d'où je viens, et je l'apprécie, nous n'en avons pas discuté."

Trump a également fait référence au Nigeria comme une «démocratie forte dans la région» et quand on lui a demandé s'il se rendrait au Nigeria, il a dit qu'il aimerait l'appeler un «beau» pays. "Eh bien, j'aimerais beaucoup visiter le Nigeria", a déclaré Trump. "C'est un pays incroyable, d'une certaine manière, j'entends du point de vue de la beauté d'un pays - il n'y a pas de pays plus beau."

(Tout le monde ne pense pas que la démocratie et les libertés du Nigeria soient aussi fortes qu'elles devraient l'être.Voir les critiques ici et là et certains dans le pays ont demandé à Buhari de démissionner, en partie, pour sa gestion de la crise des filles disparues.)

La NPR et d'autres organes de presse ont rapporté en janvier que lors d'une réunion à huis clos avec les législateurs de la Maison Blanche, il avait demandé pourquoi les Etats-Unis continuaient d'admettre les immigrants des «pays du trou noir» comme Haïti et les pays africains.

Trump a dit que le langage "dur" a été utilisé, "mais ce n'était pas la langue utilisée."

Démocrate Dick Durbin, l'un des sénateurs dans la salle, a déclaré que Trump a utilisé le langage. "Il a dit ces choses remplies de haine", a déclaré Durbin. "Et il leur a dit à plusieurs reprises."

On se voit dans la DMZ?

Trump a également répondu à des questions concernant un éventuel sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a dit qu'une réunion était possible, que "ce sera un succès" et que bien que le lieu de la réunion proposée n'ait pas encore été déterminé, "tout le monde le veut".

Trump a déclaré que Kim a été "très ouvert et très direct jusqu'ici", parlant de se débarrasser du site d'essais nucléaires de la Corée du Nord, de mettre fin à la recherche nucléaire, de tester et de lancer des missiles balistiques et qu'il "a été à la hauteur". Longue durée."

Trump a dit qu'il poussait à tenir les pourparlers avec Kim dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, "parce que vous êtes réellement là", et si les choses s'arrangent, "il y a une grande fête à célébrer, sur le site."

Sur l'accord avec l'Iran, "j'ai eu raison à 100%"

Trump a nié que sa menace de se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran était incompatible avec son optimisme quant à la conclusion d'un accord pour la dénucléarisation de la Corée du Nord.

"Je pense que cela envoie le bon message", a-t-il dit, qualifiant de "inacceptable" la durée de sept ans de l'accord avec l'Iran.

Allégations faites lundi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles l'Iran a menti à propos de la poursuite des armes nucléaires, a déclaré Trump, "j'ai 100% raison".

Et il a dit que bien qu'il ne soit pas prêt à révéler sa décision de se retirer de l'accord avec l'Iran, "cela ne signifie pas que nous ne négocierons pas un véritable accord".

Netanyahou a déclaré "dans quelques jours, le président Trump décidera quoi faire" sur l'accord iranien. Il a ajouté: "Je suis sûr qu'il fera la bonne chose."

AFP