Labé : une femme verse de l’eau chaude sur sa coépouse…

LABE- La jalousie peut pousser certaines femmes à commettre des crimes. A Labé, dans le quartier Mosquée, une femme a brûlé sa coépouse avec de l’eau chaude.

Safiatou Diallo la victime, est actuellement alitée à l’hôpital régional de Labé pour des soins. L’auteur de cet acte, Binta, serait encore en liberté.

« C’est ma coépouse qui a versé de l’eau chaude sur moi. Je suis revenue du marché sans savoir qu’elle me guettait, j’ai commencé à préparer, quand l’eau a bouilli dans la marmite je suis allée dans la maison sortir le riz, après je l’ai vu venir avec un récipient pour prendre l’eau. Je l’ai dit que cette eau c’était pour préparer le riz ; Le temps pour moi de lui parler pour une deuxième fois, elle avait déjà jeté l’eau sur moi. J’ai été brûlée au niveau du ventre. Par la suite, elle m’a dit qu’elle a bien fait et qu’elle m’avait promis de me tuer », a relaté Mme Safiatou Diallo.

Le père de famille lui n’est pas actuellement à Labé. La jeune dame est alitée à l’hôpital. Sa vie ne serait pas en danger selon son médecin traitant.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : : (+224) 620 93 45 45