Incendie au marché de Madina : une perte de plusieurs milliards…

CONAKRY- Le bilan du grave incendie qui a ravagé une partie du marché Madina est très lourd. 24 396 588 000 francs guinéens de perte ont été enregistrés selon le rapport de la commission d’enquête pilotée par la Chambre de Commerce. Le drame a touché 287 commerçants et commerçantes, a appris africaguinee.com.

Un compte de solidarité est ouvert pour venir en aide aux victimes. Le samedi 17 mars 2018 le grand marché de Madina avait enregistré un grave Incendie entrainant des dégâts très importants. Pour la commission mixte d’enquête les résultats des pertes sont alarmants.

Au total de 290 conteneurs, 78 tables et 24 ateliers de couture ont été calcinés. 287 victimes ont été identifiées par la commission. Les pertes en divers, marchandises et liquidés sont estimées à 24 396 588 000 francs guinéens.

L’origine de cet incendie a suscité assez de débats. L’opposant Cellou Dalein n’avait pas écarté la piste criminelle. Mais pour Oury Yali Bah, Trésorier du Chambre du Commerce, les causes de ce sinistre est un court-circuit.

« Dans la commission il y a la police et la gendarmerie. Les cause qui nous ont été annoncées est qu’il s’agit d’un court-circuit. Jusqu’à maintenant on n’a pas eu d’autres informations qui disent le contraire. C’est ce que disent les résultats des enquêtes remontées », a dévoilé Monsieur Bah.

A noter que cette commission mixte d’enquête est constituée du ministère du commerce, la société civile, de la chambre du commerce, la police, la gendarmerie et la direction nationale du renseignement intérieur. Et pour l’aide aux victimes, un compte de solidarité est déjà ouvert.

BAH Aïssatou

Pour africaguinee.com

Tél. (00224) 655 31 11 14