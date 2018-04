CONAKRY- L’Assemblée Générale ordinaire (AGO) de la fédération Guinéenne de Football se tient ce lundi 30 Avril sous fond de crise. Le président de l’Association Sportive du Kaloum, Aboubacar Dinah Sampil pour cette première rencontre entre les acteurs de la classe dirigeante du Football a opté pour la ‘’ politique de la chaise vide’’.

Parti d’un ‘’ constat très alarmant’’ de ce qu’est devenu le football sous la conduite de Mamadou Antonio Souaré, président de la Féguifoot, l’actionnaire majoritaire de l’ASK estime pour sa part être au regret d’annoncer aux membres statutaires de l’AGO son abstention de participer à l’Assemblée Générale du 30 Avril pour des motifs qui selon lui sont évidents.

Dans un courrier qu’il a adressé au président Antonio, Bouba Sampil, a énuméré quelques points de divergences avec le patron de cette institution dirigeante du foot guinéen.

‘’ J’aurais aimé partager mes réflexions à l’AGO de la fédé ou les vrais problèmes du football national sont examinés et non à un conseil d’administration du Horoya ou la devise est ‘’soit tu es avec moi, tu survis, soit tu n’es pas avec moi, tu crèves. Le parti Etat du football. Même l’organisation de cette Assemblée est confiée exclusivement en tout cas dans sa partie financière aux membres du Horoya au détriment même de la ligue régionale de Kindia qui reçoit est complétement mis à l’écart’’ s’est insurgé le président de l’ASK, avant de mettre le pied dans le plat en amputant Antonio Souaré de transformer la meilleure tribune de discussion en un ‘’combat’’ de muscle.

‘’ Monsieur le président Antonio, vous avez décidé de transformer la meilleure tribune de discuter objectivement et sereinement de ce qui nous uni en combat de muscles. L’AGO est un lieu de bataille d’idées et non de corps à corps que susciteraient, provoqueraient et entretiendraient ceux qui en manquent cruellement comme vous. Des loubards sont payés pour s’attaquer à toute personne voulant parler de chiffres des tentatives de corruptions sont exercées jusque dans les rangs des supporters de l’ASK pour les dissuader de ne pas accompagner leur président comme lors de tous ses déplacements afin de l’isoler et s’attaquer à lui physiquement à Kindia’’ a –t-il dit dans un courrier dont copie est parvenue au desk d’Africaguinee.com.

Pour ces quelques raisons évoquées donc, Bouba Sampil indique que c’est avec beaucoup de tristesse surtout pour le football de son pays qu’il ne sera pas du rendez-vous de Kindia.

‘’ Je ne serais pas malheureusement parmis vous à Kindia. En espérant que seuls les intérêts de notre passion y seront débattus, si débat il y en aura. Je vous laisse avec votre conscience avec la bénédiction de tout le monde pour évaluer objectivement et décider ce qui vous semble bon pour le devenir du cuir rond national.

Tout de même sur un ton qui frise l « ironie », Aboubacar Dinah Sampil termine son propos en souhaitant une bonne Assemblée Générale à tous les valeureux membres statutaire pourvu que la raison l’emporte dans le fair-play.

Ce 30 Avril 2018, la Fédération Guinéenne de Football et ses membres statutaires se retrouvent Kindia pour sa première Assemblée Générale Ordinaire depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante du football.

A suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13