En un an, 112 privations de séjour suite au renforcement de la loi sur les étrangers

Suite à l'entrée en vigueur du renforcement de la loi sur les étrangers il y a tout juste un an, 112 criminels et terroristes ont été privés de leur droit de séjour en Belgique, a indiqué dimanche le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, sur son compte Twitter ainsi que sur son blog.

Les nouvelles dispositions en application prévoient que l'autorisation de séjour peut être retirée aux étrangers nés en Belgique, ou qui sont arrivés dans le royaume avant leur 12e anniversaire, présentant un danger pour la collectivité.

Ce resserrement de la législation avait suscité pas mal de discussions à l'époque, mais selon M. Francken, la loi garde, un an plus tard, tout son sens et sa légitimité.

"Le tribunal des étrangers a validé jusqu'à sept fois mes décisions de retrait. La Cour Constitutionnelle doit encore s'exprimer à son sujet, mais vu que la Conseil d'Etat n'a fait aucune remarque, je suis confiant quant à sa décision", note le secrétaire d'Etat sur son blog.

Belga