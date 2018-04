Contentieux électoraux en Guinée : nouvel échec des négociations…

CONAKRY-Les négociations entre le Gouvernement, l’opposition et la mouvance présidentielle autour du contentieux électoral se sont encore soldées par un échec ce lundi 30 avril 2018. Les différentes parties autour de la table ne se sont pas entendues sur une solution consensuelle autour du contentieux électoral.

Face à cette situation de blocage, les acteurs impliqués dans les négociations ont décidé d’impliquer un comité d’experts de la communauté internationale pour trouver une solution au différend.

« Nous avons pris la décision de renforcer cette réunion restreinte par quelques experts de la communauté internationale (…) ce n’est pas parce qu’on ne s’entend pas entre nous guinéens. Mais peut-être qu’ils ont vécu cette expérience à maints endroits du continents. Reprendre une expérience qui a porté fruit ailleurs nous fait économiser du temps », lancé le président du cadre de dialogue Bouréma Condé.

« On pense obtenir une solution d’ici le vendredi prochain où une session est prévue », a lancé Ibrahima Deen Touré, alors qu’Aliou Condé avoue qu’il n’y a pas encore une solution de sortie de crise.

« Nous avons décidé que ce comité soit élargi à des experts de nos partenaires techniques et financiers qui vont nous assister pour qu’ensemble on voit quelles sont les pistes de solutions et comment réconcilier les différentes propositions », déclare le délégué de l’opposition.

Le parti au pouvoir affiche un optimisme que dès mercredi une solution pourrait être trouvée. « Nous allons essayer de poser carte sur table dès mercredi sur tous les points qui ont été proposés afin qu’on tire une conclusion générale », espère Lansana Komara.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112