Affaire Bolloré : Pourquoi Alpha Condé a résilié le contrat de GETMA ?

CONAKRY- L’affaire Vincent Bolloré qui est soupçonné de corruption dans l’acquisition du terminal à conteneurs de Conakry continue de susciter des réactions. L’ancien Directeur du Port Autonome de Conakry qui avait participé à l’époque à la passation de marché vient de briser le silence, en expliquant les raisons de l’annulation du contrat de GETMA au profit de Bolloré, l’ami d’Alpha Condé, a appris africaguinee.com.

Selon l’ancien Directeur Général Adjoint du Port Autonome de Conakry, de 2008 à 2011 GETMA qui avait gagné le contrat en 2008 pour une durée de 25 ans n’avait pas respecté ses engagements.

« La convention de GETMA a été signée le 22 septembre 2008. Jusqu’en janvier 2011 aucun n’investissement n’a été opéré par les représentants. Le terminal de 16 hectares et le schéma d’accès pour recevoir les gros navires sont restés les mêmes. On était préoccupé. C’est ainsi que nous avons demandé en janvier 2011 de convoquer tous les acteurs concernés pour le fonctionnement du port notamment l’entreprise GETMA, parce que nous venions d’avoir un nouveau ministre. Cette réunion a été convoquée. Nous avons fait venir tous les acteurs (…) le compte rendu qu’on a fait au ministre, c’est que GETMA international n’a pas honoré à ses engagements. Nous avons saisi le conseil administration. Et je crois le 16 février le conseil d’administration a pris la décision d’engager celui qui était placé deuxième dans l’évaluation de l’appel d’offre, c’était Bolloré. C’est ainsi en exécution des recommandations un décret a été pris. Et la poursuite du projet a été confiée à Bolloré», a révélé Sory Camara au cours d’une conférence de presse.

Pour lui, Bolloré a investi 135 millions d’euros pour l’extension du port depuis qu’il a repris le terminal à Conteneur. Il a expliqué que lorsque le marché a été attribué à Bolloré, ils se sont rendu compte qu’il y avait une erreur. C’est pourquoi le Président Alpha Condé a exigé par la suite qu’un avenant qui tienne compte de tous les aspects soit signé.

« Lorsqu’on s’est rendu compte que la convention portait un peu préjudice, à l’époque nous avons attiré l’attention du Président (…) Ce jour-là, le président a dit qu’il n’est pas au courant de cet aspect. Le président a appelé Bolloré en disant que ce qui est dans la convention de concession si le lendemain à 15 heures une délégation de Bolloré ne vient pas pour qu’on change et recadrer la convention conformément à l’appel d’offre initial, il va annuler purement et simplement le marché. Et le lendemain, la délégation de Bolloré est arrivée à Conakry. Nous avons fait un avenant (…). La convention initiale a été signée le 11 mars et l’avenant le 22 mars. C’est après que les travaux ont commencé », a expliqué Monsieur Camara qui a précisé que la Guinée était pressée pour l’extension du port.

Il faut rappeler que ce mercredi, Vincent Bolloré a été mis en examen pour corruption supposée d’agents publics étrangers, complicité d’abus de confiance et faux et usage de faux.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (224) 655 31 11 14