Nzérékoré : vers une meilleure vulgarisation de la déclaration universelle des droits de l’Homme…

NZEREKORE-Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a lancé ce Vendredi 27 Avril 2018 à Nzérékoré l’an 70 de la déclaration universelle des droits de l’Homme pour les régions de Nzérékoré, Kankan et Faranah.

L’objectif de cette activité est de vulgariser auprès des populations les articles de la déclaration universelle des droits de l’Homme pour renforcer la jouissance et l’exercice de ces droits par chaque citoyen et contribuer au respect des droits d’autrui.

‘’Depuis que ce texte existe, on constate de plus en plus qu’il est méconnu par bon nombre de citoyens. Et à 70 ans, la déclaration est assez mure. C’est le texte le plus traduit au monde. Il y’a eu déjà plus de 500 traductions dans les langues d’autres pays. Cette déclaration est universelle ne fait pas de différence entre le noir et le blanc. Nous jouissons tous du même droit. Nous sommes tous nés égaux (…) les Etats ou continents ont complété cette déclaration par rapport à leur particularité. Si vous avez constaté, ces droits sont des droits revendicatifs. On demande aux Etats de pouvoir les respecter’’, a confié Monsieur Louis-Marie BOUAKA, représentant du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme en Guinée.

Poursuivant, il a déclaré que la Guinée a été l’un des premiers pays à adhérer à la convention des droits de l’Homme. De nos jours il y a déjà beaucoup d’avancée, s’est-il réjoui. ‘’La Guinée a été l’un des premiers pays africains à intégrer cette déclaration et il ne cesse de faire des progrès. Vous avez vu l’article sur le droit à la vie. Beaucoup d’Etats n’ont pas aboli la peine de mort. Mais la Guinée vient de sortir la peine de mort dans le code pénale. Cela veut dire que l’Etat n’est plus appelé à tuer. Il n’y a pas seulement que des droits, il y a aussi des devoirs. Le devoir nous dit qu’on doit respecter les ainés, les autorités...’’, ajoute-t-il.

Pour sa part, Oumar Nabé, chef de cabinet du gouvernorat de Nzérékoré a invité citoyens à tous les niveaux à s’investir dans le cadre de la vulgarisation et de l’application de ce texte. « La déclaration universelle des droits de l’Homme dont nous célébrons le 70ème anniversaire durant année, est la référence des 193 Etats membres des Nations Unies en matière des droits Humains. Elle a condensé en 30 articles toutes les leçons tirées des deux guerres mondiales mais aussi des dictatures et les violences qui ont caractérisé les régimes passés et les relations sociales. (…) j’invite chaque cadre de l’Etat, chaque étudiant et élève, chaque guinéen à s’efforcer d’acquérir une connaissance plus approfondie de ce document précieux et à travailler à sa vulgarisation et à son application dans le cadre de ses activités quotidiennes », a lancé M. Nabé.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a profité de cette cérémonie pour offrir un important lot de livres sur les droits de l’Homme à la bibliothèque de l’Université de Nzérékoré. L’Université de Kankan et de Faranah bénéficieront également de ces mêmes livres.

Les citoyens pourront désormais avoir dans leur langue l’énoncé succinct de chacun des 30 articles de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43