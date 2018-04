Important communiqué de GAC

CONAKRY- La société Guinea Alumina Corporation (GAC), filiale détenue à part entière par Emirates Global Aluminium (EGA) vient de reporter la série d’entretiens d’embauche qui devait se dérouler à l'hôtel Sheraton du 30 avril au 4 mai 2018.

A ce propos voici un communiqué qui vient de parvenir en urgence à notre rédaction.

Conakry, le 28 avril 2018 : GAC a le regret d’annoncer qu’elle est dans l’obligation de reporter la série d’entretiens d’embauche devant se dérouler à l'hôtel Sheraton du 30 avril au 4 mai 2018. La société communiquera la nouvelle date aux intéressés dès que celle-ci sera reprogrammée.

A propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.