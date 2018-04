Labé : le préfet Safioulaye Bah a-t-il réveillé les "vieux démons" ?

LABE-Qui a fondé la ville de Labé ? La polémique enfle dans cette grande agglomération de la moyenne Guinée. A l’origine, c’est une sortie médiatique d'Elhadj Safioulaye Bah préfet de Labé. Cette controverse continue d’alimenter les débats.

Le préfet de Labé, descendant de Thierno Aliou bhoubha ndiyan a fait une déclaration glaciale contestant la création de la ville de Labé par Karamoko Alfa. En effet, dans la foulée de son bras de fer avec le syndicat des enseignants, M. Safioulaye Baldé a affirmé que la ville de Labé a été fondée par un païen du nom de Manga Labé. Il ajoute que Karamoko Alpha n’a fait que construire la mosquée.

Cette déclaration risque de réveiller les vieux démons. A savoir une vielle rivalité existant entre les deux grandes familles religieuses de la ville sainte. Il s’agit de la famille de Karamoko Alpha mo Labé et celle de Thierno Aliou Bhouubha Ndiyan. Aujourd’hui les descendants de l’érudit Alpha Mamadou Cellou Diallo dit Karamoko Alpha mo Labé dont la ville porte le nom, sont en colère surtout que cette sortie du préfet intervient alors que la Ziara de Karamoko Alpha est en cours.

« C’est Manga Labé qui a fondé Labé et non pas Karamoko Alfa. L’érudit Alpha Mamadou Cellou dit Karamoko Alfa n’a fait que construire la grande mosquée qu’il aimait. Il faisait des allers et retour pour ne pas laisser la mosquée seule. Manga Labé a été chassé ou tué par Karamoko Alfa mo Labé. Mais ce n’est pas mal que les gens disent la cité de Karamoko Alfa mo Labé. C’est mentionné dans les livres (…)», a déclaré Elhadj Safioulaye Bah sur les ondes d’une radio locale.

Lire aussi- Débauche au palais de la Kolima à Labé : Alcool, drogue, prostitution, un lieu chargé d’histoire à l’abandon…

Une déclaration qui a suscité une onde de choc chez les descendants de Karamoko Alfa qui se réunissent actuellement à Labé pour une Ziara à la mémoire de l’érudit. Ils voient cette déclaration du préfet comme une offense visant à falsifier l’histoire. Une réunion a d’ailleurs été tenue dans le cercle familial. Après cette réunion, ils n’ont pas tardé à démentir avec fermeté les propos du préfet. Et ils n’entendent pas s’arrêter là.

« Nous sommes surpris d’entendre les propos du préfet de Labé, que nous trouvé très pernicieux (…). A 48 heures de la clôture du ziara de Karamoko Alfa mo Labé, le préfet a lancé cette bombe. On doute fort s’il n’est pas le messager d’un réseau caché qui veut perturber la cérémonie. Manga Labé dont il parle habitait dans la périphérie de Labé non pas au cœur de Labé où la mosquée est construite. Manga Labé est un chef de famille animiste liquidé par Karamoko parce qu’il refusait l’islam. La cité religieuse diwal de Labé est fondée par karamoko Alfa mo Labé. Si Safioulaye nie la fondation de Labé par l’érudit, c’est un mépris à l’endroit de la famille de Karamoko Alfa mo Labé et ses descendants. Il affiche aussi une jalousie de voir cette cérémonie réussir par ce que Safiou est de Thierno Aliou bhoubha ndiyan pour lequel des ziara sont souvent organisées. Aujourd’hui l’expérience a montré que nous n’avons pas le même schéma sur le terrain par rapport aux Ziara. Ça peut susciter de jalousie », tempête Idrissa Sampiring Diallo le porte-parole.

Maints observateurs craignent aujourd’hui un bras de fer entre les deux grandes familles religieuses de Labé. A savoir celle de Karamoko Alfa mo Labé et celle de Thierno Aliou bhoubha ndiyan. Deux familles qui ont cohabité parfaitement bien sur le plan religieux.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

Tel : (00224) 664 93 45 45