Inédit : un projet de mariage vire à un "détournement spectaculaire" à Labé…

LABE- Ça se passe de commentaires ! Un homme qui a donné la « fausse intention » d’épouser une fille qu’il a rencontré à Labé a détourné la voiture du père de cette dernière dans la journée du jeudi 26 Avril 2018. Pendant un mois, le quidam a usé de tous les subterfuges pour gagner la confiance de la famille de la fille avant de détourner leur bagnole. Selon nos informations le monsieur n’est pas à son premier acte. Pour le moment il reste introuvable. La police qui a été saisie a ouvert une enquête.

Le père de la fille Mody Mamadou Diallo que nous avons interrogé a expliqué les circonstances dans lesquelles l’homme a fait connaissance avec la famille avant de détourner sa voiture.

Explication

« Il y a un mois deux semaines un homme qui s’est fait appeler Abdourahmane a rencontré ma fille devant notre porte, il lui a parlé de mariage. Ma fille l’a orienté vers la famille. Le monsieur est venu m’expliquer son objectif. Je lui ai dit qu’il a fait son rôle, le reste revient à ses parents de venir officiellement. A chaque fois, il vient nous dire que sa mère viendra. Je lui dis que c’est son père dont j’ai besoin.

Tous les jours il place des arguments comme quoi sa mère est malade, son père est maitre coranique très occupé à Dalein. Il m’a fait savoir qu’il est de Dalein centre. Il a continué de venir à la maison de temps en temps.

Hier jeudi je suis rentré à la maison, la famille me dit qu’Abdourahmane est au salon. Dès que je suis rentré il vient me saluer. Il me dit ensuite qu’il aimerait que j’accepte qu’il aille avec ma fille et ma femme en famille afin qu’elles fassent connaissance avec sa mère qui est un peu souffrante. Il a même demandé à ce que je fasse partie de la délégation mais j’ai eu le réflexe de refuser.

Il a demandé ma voiture afin qu’ils partent dedans. J’ai appelé un jeune pour les accompagner, il a pris la voiture, il nous a toujours dit qu’il est chauffeur de profession. Ils sont partis de la maison au quartier Safatou, il les a conduits dans une famille à Maleya.

Il a envoyé tous les enfants de la famille saluer ma femme et ma fille, il présente même une vieille comme sa marâtre.

(...) Il était l’heure de la prière il a demandé aux enfants de sortir les nattes, pour la prière, quand tout le monde s’est engagé pour la prière. Il sort tranquillement démarrer la voiture pour prendre une destination inconnue. Il a fait part à la vieille qu’il partait arranger une crevaison puis revenir. Ce qui n’est jamais fait.

Après la prière ma femme, ma fille et le jeune m’ont appelé pour me dire que le Monsieur est parti avec la voiture. Finalement je leur ai dit de rentrer. Je suis allé connaitre la famille. Ils m’ont dit que c’est un faux type, c’est à cause de ses histoires que sa femme l’a quitté.

Le vieux concessionnaire m’a dit qu’il avait détourné une moto de cette façon. On nous a dit que son vrai nom c’est Abdoul et non Abdourahmane. J’ai alerté la police et tous les services de sécurité. J’ai déposé une plainte contre lui », raconté Mody Mamadou Diallo.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

TEL: (+224) 664 93 45 45