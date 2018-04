Guinée : Cellou et ses pairs se sont-ils encore fait avoir par Alpha Condé ?

CONAKRY- Le bras de fer semble inévitable entre l’opposition guinéenne et le pouvoir d’Alpha Condé. Les membres du comité de suivi qui est chargé de régler le contentieux né des élections locales du 4 février 2018 se sont quittés en queue de poisson ce jeudi 26 avril 2018.

Selon nos informations, la proposition de l’opposition n’a pas été acceptée par la majorité présidentielle. Les émissaires de Cellou Dalein Diallo et ses pairs ont émis le souhait de voir les résultats des élections dans les 12 inscriptions « incriminées » modifiés, conformément aux procès verbaux qui sont à leur disposition. La majorité présidentielle a quant à elle proposé que les résultats soient maintenus et que la loi électorale soit amandée pour les prochaines consultations électorales. A défaut, le camp d’Alpha Condé a proposé que le scrutin soit repris dans les circonscriptions mises en cause par l’opposition.

Le camp de Sidya Touré a quant lui souhaité que les résultats définitifs proclamés par la Commission électorale nationale indépendante pour éviter qu’une éventuelle modification des résultats ne crée une entorse à la loi.

Aux dernières nouvelles, Cellou Dalein Diallo et ses pairs devraient se réunir en début de semaine prochaine. Ils pourraient annoncer la date de reprise de leurs manifestations de rue.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com