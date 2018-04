"Tout le monde est vraiment inquiet" pour Kanye West

Quelques jours après son retour mystique sur Twitter, Kanye West a donné une interview étrange à la radio au cours de laquelle il répétait "je t'aime" à l'animateur. Selon le site People, les proches de l'artiste sont très inquiets pour son bien-être. "Je ne pense l'avoir déjà vu comme ça", explique un ami de Kanye. "Il est très excité, bruyant, il dort très peu et il envoie plein de sms à n'importe quelle heure."

Au sein de sa famille, Kanye aurait eu récemment des disputes "explosives" avec sa belle-mère, Kris Jenner. "Elle a remarqué son comportement bizarre et elle a peur pour l'image de sa fille." Depuis une dizaine de jours, le mari de Kim Kardashian et père de trois enfants, s'est lancé dans l'écriture d'un "livre philosophique", baptisé "Break the Simulation".

"Kim essaie de le contrôler lui et la situation, mais il est incontrôlable", indique encore une source proche du couple. "Ça ne marche pas. Il croit réellement qu'il est Dieu, un génie qui peut faire tout ce qu'il veut. Il aime beaucoup Kim mais il veut qu'elle le laisse faire ce dont il a envie."

Fin 2016, Kanye West a dû annuler les dernières dates de sa tournée Saint Pablo à cause du stress. Épuisé, le rappeur a été hospitalisé suite à une "crise psychotique". Il a reconnu dernièrement qu'il était dépendant aux opioïdes à l'époque.

