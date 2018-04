Politique : Faya s’interroge sur la "stratégie" de l’opposition face à Alpha…

WASHINGTON-Alors que Cellou Dalein Diallo et ses pairs envisagent de se retirer du comité de suivi pour reprendre les manifestations, Dr Faya Milimouno s’interroge sur l’efficacité d’une telle stratégie.

« Parfois on se demande nous-même si notre stratégie est en train de marcher », glisse le leader du Bloc Libéral qui a eu un entretien avec un journaliste de notre rédaction.

Très philosophe, l’ancien candidat malheureux de la présidentielle de 2015 qui conteste les résultats des élections communales, rappelle une assertion d’Albert Einstein qui en dit long.

« La folie c’est quand on fait la même chose tout le temps et de penser qu’on aura un résultat différent », rappelle-t-il, s’abstenant de dire si « oui » ou « non », il est opportun d’organiser de nouvelles manifestation dans le contexte actuel.

