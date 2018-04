Le Ministère de la pêche assiste une usine de fabrique de poissons en matériels

CONAKRY- Dans le cadre de sa mission de qualification du poisson de notre pays,le ministère de la pêche, de l'aquaculture et de l'Economie maritime á travers l'Office National du Contrôle Sanitaire des Produits de Pêche a procédé cette semaine á la remise de deux fabriques de glaces et d'une chambre froide â la société Jasmin Trading House. La seule usine de fabrique de poisson répondant aux normes sanitaires lors de la récente visite des experts de l'Union Européenne. Objectif, renforcer les capacités d'action de cette dernière dernière.

Cette cérémonie de remise a réuni outre le ministre de la pêche Fréderic Loua, la Directrice Générale de l'Onspa M'mah Savané, les cadres de ce service ainsi que les représentants de la société bénéficiaire. Tout d'abord,la Directrice de l'Onspa a prit la parole pour expliquer les raisons du choix de cette société « Depuis la visite de l'UE en Guinée en2006,sur les six(6) usines en activité á l'époque, aujourd’hui, seule JASMIN TRADING HOUSE se rapproche des normes de l'UE »Et de poursuivre « Après onze années d'attente, aujourd'hui grâce á l'appui de votre département et de la volonté politique du gouvernement, notre pays a reprit les relations avec la Direction Générale de la Protection des Consommateurs européens (DG/SANTE) en juin 2016.C'est dans ce cadre qu'en novembre de la même année, un projet « Assistance technique pour la relance des exportations des produits de pêche en Guinée financé par l'UE a été mis en place pour 18 mois .C'est ce qui a permit d’établir une feuille de route avec les experts de l'UE qui ont identifié les points forts et faibles de la sécurité sanitaire. Chose qui a également permit la formation des opérateurs privés, des inspecteurs sanitaires, des laborantins de l'ONSPA et l'obtention de matériels pour un contrôle efficace ». Pour clore son intervention, la Directrice Générale de l'onspa a remercié le Ministre au nom de ses travailleurs pour tout les efforts consentis pour appuyer son service dans sa mission avant de solliciter la mise á disposition des 400 mètres carrés sollicités par la COTRAG pour la finalisation des travaux de son usine. Prenant la parole á son tour, le Ministre Fréderic Loua après un bref rappel de l'historique de la suspension de la Guinée par l'UE a indiqué que les produits de la pêche exportés par la Guinée présentent aux yeux des consommateurs européens un risque sanitaire. C'est pourquoi, le gouvernement guinéen accorde une attention particulière á l'onspa et s'est engagé á soutenir l'office dans la mise en œuvre des onze recommandations de l'UE avec des actes comme le choix et l'utilisation du site de Téménétaye aménagé par le royaume du Maroc comme débarcadère pilote pour les produits de la pêche destinés á l'exportation vers les marchés communautaires, la réservation de ce site aux pirogues et barques respectant les normes de l'UE, le transfert du laboratoire de Boulbinet á Témétaye, la mise á disposition des mallettes d'inspection, des tablettes petit format connectées pour pouvoir enregistrer les résultats de contrôle en temps réels et des moyens de transport pour se rendre rapidement aux différents postes pour assurer un meilleur contrôle de la qualité et de la traçabilité. Outre ces mesures, le Ministre déclare que le département á travers l'onspa débloque chaque année un budget de 46000 Eur/an, soit 4000EUR/ pour l'envoi des analyses dans un laboratoire extérieur accrédité. Parlant des matériels mis á disposition d 'une valeur d'un milliard cinq millions et quelques, le ministre de la pêche estime que cette remise constitue une dimension particulière et symbolique pour la mise aux normes sanitaires de l'unique établissement retenu par l'UE pour la levée de la suspension.

De son côté, le Directeur Général de JASMIN TRADING HOUSE Mory Doumbouya a remercié le département et l'onspa pour leur assistance et a promit de continuer á œuvrer pour être á la hauteur des attentes des partenaires.

Africaguinee.com