Guinée : un cadre de la Présidence sur la sellette…

CONAKRY-Un cadre de la Présidence de la République est sur la sellette à cause d’un mouvement de soutien à Alpha Condé! M. Kabinet Sylla dit Bill Gates, intendant général à la présidence de la République ne conjugue plus le même verbe avec certains de ses collaborateurs du « Mouvement J’aime Alpha ».

Abdoulaye Condé qui se dit être fondateur du « mouvement j’aime Alpha » pendant la transition accuse Bill Gates de velléités d’usurpation du mouvement pour des fins non-avouées. Mais M. Kabinet Sylla, intendant général de Sékoutoureya, le palais présidentiel relativise l’affaire.

« J’ai créé le mouvement pendant la transition. A l’époque on était allé voir le Président à sa maison à Mafanco pour lui parler de notre mouvement qui s’appelle MJA (mouvement j’aime Alpha). Il était très content, il nous demandé de nous battre pour installer des antennes en Basse Côte. Après l’avoir créé, on a choisi Bill Gates comme président. On a travaillé en 2010, 2013 et 2015. Cette année pour les élections communales, quand on est allé le voir, il a dit que le Mouvement ne doit pas se mêler dans cette campagne », nous explique M Condé.

Mais à sa grande surprise, après les élections communales, le sieur Bill Gates est allé au siège du RPG arc-en-ciel en disant qu’il veut relancer le « Mouvement J’aime Alpha » cette fois-ci avec de nouveaux éléments. Une curieuse apparition qui selon M. Condé intervient au lendemain de l’annonce faite par le Chef de l’Etat qu’il va nommer un Gouvernement proche du peuple.

« Quand le Président a dit le 08 mars qu’il va écouter la majorité silencieuse pour nommer un Gouvernement proche du peuple, une semaine après, nous avons vu Bill Gates avec d’autres éléments qui ne font pas partie de notre bureau encore moins de nos antennes pour dire qu’ils vont relancer le Mouvement, en nous mettant à l’écart », s’insurge Abdoulaye Condé, expliquant que ses nombreuses tentatives de résoudre ce « différend » à l’amiable sont restées vaines.

Interrogé par Africaguinee.com, M. Kabinet Sylla dit Bill Gates n’a pas voulu commenter ce sujet qui selon lui n’a aucun sens. « Je ne suis ni ministre, ni membre du Gouvernement encore moins intéressé par le remaniement. Ça n’a pas de sens. Pour moi ce n’est pas important », lance l’intendant général de la présidence.

