Guinée : Des poteaux écologiques offerts à EDG 

CONAKRY- Afin d’atteindre des performances considérables et booster le secteur de l’électricité en Guinée, la société « Eco pole Norvège » a procédé à la remise de 50 poteaux écologiques à la Guinéenne d’Electricité (EDG). Cette cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi, 25 avril 2018, sur un site d’EDG à Hamdallaye.

La cérémonie de remise de ce don a été rehaussée par la présence du ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr Cheick Taliby Sylla en compagnie d’Abdenbi Attou, Administrateur Général de la société Electricité De Guinée, et du consul de Norvège en Guinée.

Dr Niakhoye Fassou Sagno, ancien ministre de l’Energie et de l’Hydraulique et représentant de la société « Eco-pole », a dans son speech précisé que ces poteaux électriques sont une nouvelle génération de poteaux fabriqués avec une technologie qui combine avec des matériaux nouveaux, respectueux de l’environnement. Selon lui, la mise à disposition d’EDG de 50 de ces poteaux dans le cadre d’un projet pilote, permettra à la guinéenne de l’électricité de les tester sur un site de son choix afin d’en apprécier la fiabilité pour une utilisation future sur les réseaux de transport d’électricité.

‘’ J’aimerais toutefois rappeler que les différents tests de performance ont été effectués avec succès sur ces poteaux écologiques dans nos usines de production au Kenya. A cet égard, il convient de noter entre autres leur capacité de résistance aux feux de brousse et autres incendies, leurs résistances aux termites et aux pics’’, a-t-il indiqué.

Aux dires de l’ancien ministre de l’énergie, outre la forme homogène et le poids léger de ces poteaux, ils sont faciles à être empilés à transportés, et facile à manipuler.

‘’ A titre d’exemple, un camion peut transporter facilement 100 poteaux écologiques, ce qui leur procure un avantage certain sur d’autres poteaux de même type’’, a expliqué Dr Sagno, avant d’indiquer que le souhait ardent de la société Eco-pole est de construire très prochainement une usine de fabrication de ces poteaux électriques à Friguiabé, en République de Guinée.

De son côté Abdenbi Attou, Administrateur Général de la société Electricité de Guinée, s’est tout d’abord félicité de la venue de cette entreprise en Guinée dans le cadre l’introduction de poteaux écologiques au niveau du réseau de distribution d’EDG.

‘’ Il y a près d’un an, nous étions en discussion avec le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique concernant l’introduction de ces poteaux écologiques au niveau du réseau de distribution d’EDG. Ces négociations ont été organisées durant quelques semaines, quelques mois, il y avait déjà eu une visite et une commission qui s’est réunie, et qui a visité l’usine au Kenya pour valider le processus technique à l’issue duquel ces poteaux sont fabriqués. Et ensuite, il y eu l’accord de principe pour que ces poteaux puissent être utilisés dans le cadre d’une expérience pilote dans le domaine de l’exploitation, et voir sur le terrain ce que ces poteaux peuvent apporter de plus. Et, je suis certain que compte tenu des contrôles techniques, ces poteaux apporteront un plus à l’exploitation tant sur le plan écologique, mais aussi sur le plan légèreté, sur le plan accessibilité et sur le plan de la mise en œuvre ‘’, a rappelé Abdenbi Attou, Administrateur Général de EDG.

Le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr Cheick Taliby Sylla, a lui aussi exprimé sa joie de voir une usine de poteaux écologiques s’implanter en Guinée.

‘’Ceci va contribuer à la sauvegarde de l’environnement en protégeant nos sols contre l’érosion pluviale qui dégrade ces sols et qui joue aussi sur le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd’hui. Ces grandes plantations qui naitront dans le temps, seront d’une importance capitale pour le Gouvernement et pour le pays’’, a articulé le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique.

En début de matinée de ce mercredi 25 avril 2018, l’Administrateur Général d’EDG, accompagné de quelques cadres de sa direction, a effectué une visite guidée dans les locaux de l’agence d’EDG à Lambanyi. Cette visite a permis au patron de EDG de faire un constat alarmant du siège qui avait a été vandalisé lors des manifestations contre les délestages du courant électrique une semaine plutôt.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13