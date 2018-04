Remaniement : Alpha Condé va-t-il se séparer de ses fidèles lieutenants ?

CONAKRY- « Je vais nommer des ministres responsables, proches du peuple » ! Cette annonce d’Alpha Condé qui date d’il y a environ deux mois peine à se concrétiser. Depuis, les guinéens s’impatientent. Mais en attendant de voir cette annonce se concrétiser, beaucoup s’interrogent.

Alpha Condé pourra-t-il réellement se séparer de ses fidèles lieutenants ? C’est la question qui taraude l’esprit de maints observateurs. Et elle vaut bien son pesant d’or. Car, à observer de près le comportement d’Alpha Condé dans ses différents remaniements, depuis son accession au pouvoir en 2010, on se rend compte qu’il n’est pas très enclin à se débarrasser si facilement de certains de ses fidèles lieutenants. Quittes même à ce que les prestations de ces derniers laissent à désirer. Car on a vu des ministres très décriés au sein de l'opinion limogés, mais qui reviennent quelques temps après.

Le locataire de Sékhoutouréyah aime les bruits de chaises musicales dans ses différents remaniements. C’est-à-dire permuter les ministres dans les différents départements. Si ce n’est pas le cas, ceux qui sont remplacés sont souvent nommés conseillers à la Présidence, considérée aujourd’hui par certains comme le garage des ministres limogés. Ahmed Tidiane Cissé, Alhassane Condé, Bah Ousmane, Bantama Sow (revenu par la suite au sein du gouvernement) sont des exemples.

Si Alpha Condé agit de la sorte, c’est bien par précaution et vraisemblablement par crainte de voir ces derniers se retourner contre lui. Le cas d’Ahousseine Makanéra Kaké, Jean Mac Téliano, Siaka Barry, Papa Koly Kourouma sont emblématiques. Ça lui a manifestement servi de leçon.

Dans ces conditions le Chef de l’Etat peut-il changer les choses en profondeurs ? « NON », répondent pas mal de gens. « Un remaniement en profondeur ? Je ne crois pas parce que ses critères ne reposent pas sur la compétence, le mérite et l’efficacité. Il privilégie le militantisme », s’inquiète un acteur politique de l’opposition. Cette inquiétude est partagée. La raison est toute simple.

Dans les nominations Alpha Condé ne s’est pas montré jusque-là très indépendant. Son parti le RPG arc-en-ciel a toujours un œil très regardant. On se souvient de la fronde qui a suivi la nomination du Gouvernement Youla. Plusieurs cadres du parti au pouvoir ont à l’époque dénoncé le choix fait par le Chef de l’Etat dans la composition de l’équipe gouvernementale. La suite on la connait.

Au sein de l’équipe actuelle, Damantang Abert Camara (qui a battu le record de longévité au sein du gouvernement) Sanoussi Bantama Sow, Ibrahima Kourouma, sont connus pour être proches du Chef de l'Etat, mais leur militantisme, leur proximité avec la base du RPG. Les deux derniers cités ont déjà été limogés auparavant avant de revenir au sein du Gouvernement. Alpha Condé peut-il se séparer de ses fidèles lieutenants ? Pas sûr ! Au risque de se retrouver à nouveau face à une fronde à quelques mois des élections législatives.

