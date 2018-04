Guinée : le camp de Sidya fait une demande à Cellou et ses alliés…

CONAKRY-Alors que l’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo menace de se retirer du comité de suivi pour reprendre les manifestations de rue, le parti de Sidya Touré exprime un souhait. Celui de voir l’opposition rester autour de la table.

« Je ne souhaite pas que l’opposition se retire du comité de suivi parce comme je l’ai toujours dit, on finira par le dialogue. Et comme nous sommes en phase du dialogue, vaut mieux le continuer et chercher à trouver une solution », conseille Dr Ibrahima Deen Touré président du Groupe parlementaire les Républicains.

Cellou Dalein Diallo et ses alliés dénoncent un manque de volonté du Gouvernement à régler le contentieux électoral. Ils ont donné un ultimatum d’une semaine à l’expiration duquel, ils quitteront la table du dialogue.

Mais pour conseiller de Sidya Touré, chacun doit faire un don de soi pour trouver une solution au contentieux.

« Je pense qu’on peut trouver une solution, il faut simplement parler plus. Le débat doit continuer. Chacun doit s’investir, je suis optimiste qu’on peut arriver à quelque chose », soutient-il.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112