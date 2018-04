Guinée : l’université Roi Mohamed VI veut révolutionner l’enseignement supérieur…

CONAKRY- L’université le Roi Mohamed VI de Conakry nourrit de grosses ambitions dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Elle va lancer ce jeudi 26 avril 2018 l’atelier de validation des métiers et compétences, un programme qui vise à adapter l’enseignement qu’elle dispense à ses étudiants aux besoins des entreprises.

En prélude de l’ouverture de cet atelier, cette institution d’enseignement supérieur a rencontré ses différents partenaires. A savoir : l’université française de Guinée, l’université de Makény de la Sierra Léone, l’institut des Mines de Marrakech et l’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat. Au cours de cette rencontre, ces différentes universités et institut ont réaffirmé leur engagement à accompagner ce projet.

Pr Richard Alexandre Lucien, Recteur de l’Université le Roi Mohamed VI que nous avons interrogé ce mercredi 25 avril 2018 a exprimé ses attentes envers leurs partenaires. « Nous attendons que nos collègues partenaires apportent leur expérience. Qu’ils nous aident à faire un référentiel permettant à nos étudiants d’avoir une employabilité améliorée, mais aussi dans le cadre de notre coopération qu’on puisse élaborer les programmes que nous allons faire à partir de ce référentiels », a déclaré l’universitaire.

Le Recteur de l’Université le Roi Mohamed VI espère qu’au sortir de ce séminaire, les entreprises aussi les aideront à avoir un référentiel leur permettant de mettre sur le marché de l’emploi des diplômés qui seront directement consommables.

Pour Aline Destaillats fondatrice de l’université française de Guinée, le programmé ambitionné par l’Université le Roi Mohamed VI va transformer le paysage de l’éducation guinéenne. « Si on raisonne en compétence et non plus en savoir, la pédagogie va complètement changer. C’est une révolution pour les étudiants et pour les enseignants. C’est tout le système éducatif qui est en train de se réformer », a déclaré la technicienne en pédagogie.

« On travaille sur les référentiels de compétence depuis plusieurs années. Nous allons essayer d’apporter cette modeste contribution », a-t-elle assuré.

Le Directeur des études à l’institut des Mines de Marrakech a aussi promis d’apporter leur savoir-faire pour la réussite de ce programme.

« Les conventions qui nous lient nous poussent à collaborer d’une manière très forte avec nos amis et camarades guinéen. Entre africains c’est un devoir parce que c’est le rapprochement sud-sud qui va se réaliser d’une manière pédagogique, technique et humaine. Notre contribution sera très technique. Nous apporterons notre savoir, notre savoir-faire et progresser sur un projet pédagogique », a promis M. Nourdine Charkhaoui.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112