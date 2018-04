Projet de Filets Sociaux Productifs : Formation du Réseau des Journalistes Guinéens pour la Protection Sociale sur le PNDES et la PNPS

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication, le Projet de Filets Sociaux Productifs a signé une convention avec le Réseau des Journalistes Guinéen pour la Protection Sociale (REJGUI-PS).

En application de ladite convention, la Coordination du projet a organisé du 17 au 20 avril 2018, des séances de présentation portant sur le contenu du Plan National de Développement Economique et Sociale (PNDES) et sur la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) à l’endroit des membres du réseau.

Cette initiative a eu pour objectif de former les journalistes sur le PNDES et la PNPS pour leur permettre d’avoir une meilleure connaissance sur les deux notions et d’être dynamiques dans leur communication sur les aspects de politique sociale et de développement en Guinée.

Les séances de présentation ont mobilisé une vingtaine de journalistes issue des médias Télévision, Radio, Presse écrite et Presse en ligne et ont permis de faire connaître les lois qui encadrent les deux concepts. Ces ateliers ont constitué également un cadre idéal d’échanges et de discussions qui ont permis aux journalistes de partager des exemples de reportages qu’ils ont eus à réaliser dans le cadre de la protection sociale à travers le pays.

Pendant la présentation du PNDES, le facilitateur Abdoulaye FOFANA, Chef de la Division Prospective et Planification au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale a expliqué les différents aspects liés à la dynamique de développement ainsi que le cadre stratégique de développement. Un accent particulier a été mis sur les quatre piliers sur lesquels reposent le PNDES et la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement Guinéen pour son suivi et son évaluation.

En outre, Emmanuel MBAIRO, consultant International en renforcement des capacités, a présenté le contenu de la PNPS dans sa globalité à travers des exemples et des échanges qui ont facilité la compréhension des participants.

Au terme de la formation, Aboubacar CONDE, Journaliste au journalLe Diplomate, a au nom de ses confrères, salué l’initiative et remercié le Projet de Filets Sociaux Productifs pour son engagement dans le renforcement des capacités des membres du REJGUI-PS.

Le service communication du Projet