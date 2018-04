Guinée : Makanera et plusieurs autres leaders convoqués au tribunal…

CONAKRY-Plusieurs responsables de l’opposition sont dans le collimateur de la justice guinéenne ! Alhousseine Makanéra Kaké, Elhadj Boubacar Diallo, Thierno Sadou Bayo, Dr Ibrahima Sory Diallo, Nestor Kabadouno sont attendus au tribunal de première instance de Dixinn le 03 mai 2018.

Ces cinq leaders sont convoqués suite aux violences survenues en marge de la manifestation que l’opposition avait organisée le 22 mars dernier. Ce jour, un commissariat a été incendié, son contenu emporté par des inconnus après que la police ait dispersée les manifestants qui voulaient se rendre sur l’autoroute Fidèle Castro.

« On est convoqué le 03 mai 2018 au TPI de Dixinn. Ils nous ont dit que les signataires de la lettre d’information de la marche sont civilement responsables des préjudices causés », a confié le porte-parole de l’opposition interrogé cet après-midi par un journaliste d’Africaguinee.com.

Alhousseine Makanéra Kaké trouve cependant dommage que la justice s’en prenne à eux alors que ce sont les forces de l’ordre qui étaient censés sécuriser les lieux après avoir disperser les manifestants.

« Ce qui est dommage, lorsque le commissariat a été incendié, nous avions déjà été chassés. C’est après que nous ayons été chassés par Baffoé et ses Hommes à Cosa que ce commissariat a été incendié. Je me demande qu’est-ce qu’on peut nous reprocher. En tant qu’organisateur, nous ne sécurisons que les lieux où nous sommes. A partir du moment où on a été chassés par les forces de l’ordre, c’est eux qui devaient assurer la sécurité des lieux », regrette-t-il.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112