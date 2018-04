Guinée : le parti de Cellou va-t-il boycotter les futures élections ?

CONAKRY-Pour prendre part aux élections nationales futures (législatives et présidentielles) le parti de Cellou Dalein Diallo a plusieurs exigences. Au nombre desquelles figurent l’audit et la révision du fichier et la mise en place d’une nouvelle CENI. Des exigences qui risquent de se heurter à des obstacles de calendriers, selon l’institution électorale. Mais l’UFDG dénonce une fuite en avant et appel au bon sens du Chef de l’Etat.

« Nous espérons que le Chef de l’Etat va écouter le bon sens pour qu’il y ait renouvellement de la CENI (…) ensuite s’occuper de la révision du fichier électoral. Les délais que la CENI a donnés sont complètement farfelus et ne reposent sur rien. 18 mois rien que pour sélectionner un opérateur d’audit n’a aucun sens (…) La CENI a raconté des contrevérités en disant qu’il y a eu un appel d’offres pour l’audit et la révision du fichier (…) ; C’est une fuite en avant pour assoir la conviction ou les arguments que le Gouvernement n’ose pas présenter au public », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo.

Le parlementaire prévient qu’en tout état de cause, la CENI actuelle ne conduira plus les élections dans le pays encore moins avec cette liste électorale. « C’est un fait évident. Le Gouvernement doit évaluer notre capacité à faire en sorte que cela ne se réalise pas et la possibilité qu’il a de faire le forcing ensuite voir quelle est la meilleure solution pour le peuple de Guinée », prévient Ousmane Gaoual.

Que fera l’UFDG si ses exigences ne sont prises en comptes ? Va-t-elle boycotter ou empêcher la tenue des élections ? Ce responsable de l’UFDG qui déplore le manque de volonté du Gouvernement soutient que toutes les possibilités sont offertes.

« Les différentes possibilités qui sont offertes restent quelque chose que nous gardons. Mais nous avons énormément de solutions pour contraindre le Gouvernement à accepter de se plier à l’accord politique auquel il a souscrit et auquel il s’est engagé devant la communauté internationale », a-t-il précisé expliquant le manque de volonté du Gouvernement par le fait que selon lui, le fichier actuel est à leur avantage.

