Téléphonie mobile : MTN-Guinée lance un nouveau produit !

CONAKRY- La société de téléphonie mobile MTN Guinée a lancé ce samedi 21 avril 2018 un nouveau produit qui vise à donner une connexion inédite à moindre coût à ses millions d’abonnés, notamment les jeunes.

Ce teaser Jeune Connecté est une opportunité offerte aux jeunes de surfer à travers les réseaux sociaux à faible coût sur la meilleure des connexions au niveau de la téléphonie mobile en Guinée.

Pour parler de ce produit innovant, madame Diallo Ousmane Soto Baldé, manager au service communication et marketing à MTN-Guinée, a indiqué que ce teaser permettra aux nombreux abonnés d’aller le plus longtemps que possible sur les réseaux avec des options de choix.

‘’ C’est une offre super intéressante et très abordable pour les jeunes afin de leur permettre de se connecter avec des gigas de connexion un peu élevés. Il y a des facilités, à partir de la 3èmeminute à travers des forfaits allant de 2500 GNF, de 4000 jusqu’à 10.000 GNF(…). Les deux premiers forfaits ont une validité de deux jours et le dernier pour une validité d’une semaine’’, a expliqué la manger au service communication et marketing à MTN-Guinée,

Selon Madame Diallo Ousmane Soto Baldé, MTN Guinée donne la possibilité à ceux qui se connectent la nuit de bénéficier d’un giga de connexion à 5000 gnfentre 23 h et 6 heures du matin.

‘’ Cette campagne s’inscrit dans la durée et c’est une offre qui est vraiment réservée aux jeunes pour leur permettre d’aller sur les réseaux sociaux. D’ailleurs c’est pour cela que nous avons choisi l’université de Sonfonia pour le lancement de ce produit innovant’’ a-t-elle indiqué.

Pour souscrire à ce nouveau service, le client doit taper *100*5# et parcourir le menu afin de choisir l’option voulue.

Afin de conférer avec sa population cible et de marquer le clou, MTN-Guinée a organisé à l’intention des jeunes abonnés un concert géant dans l’enceinte de l’université de Sonfonia de Conakry.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13