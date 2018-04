Santé : quels sont les risques liés au gros ventre ?

Si vous avez du mal à fermer votre pantalon depuis quelque temps, le moment est venu de s’inquiéter.

Avoir un gros ventre peut cacher beaucoup de maladies notamment la cirrhose du foie, le diabète et…les problèmes cardio-vasculaires (infractus du myocarde, AVC,…).

Selon L’OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elle regroupe tous les troubles affectants le cœur et les vaisseaux.

La graisse Abdominale peut être liée à l’accumulation du sucre et de la graisse dans le sang. Quand on mange trop gras ou trop sucré cela entraine un pic de glycémie dans le sang qui favorise le stockage des graisses.

Avoir du ventre a pour conséquence d’accumuler de la graisse autour des viscères et c’est cet amas de graisse qui créer du diabète, explique une diététicienne- nutritionniste.

Pour diminuer le ventre, il est donc recommandé de manger plus de fruits et légumes et diminuer significativement la consommation de sucres et graisses. Les médecins préconisent de Faire 20 minutes de sport par jour.

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com