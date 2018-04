Prochain Gouvernement : Pourquoi le parti de Dalein sera absent?

CONAKRY- Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo pourrait-il participer au prochain Gouvernement d’Alpha Condé ? Alors que la formation de cette nouvelle équipe se fait toujours attendre, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a qualifié d’inopportun le changement de Gouvernement à un peu plus de deux ans de la fin du dernier mandat d’Alpha Condé.

« Tout ceci, nouveau gouvernement, gouvernement d’union nationale, gouvernement élargi, gouvernement de consensus, ce n’est pas la peine, ce n’est pas opportun. Ceux qui sont là n’ont qu’à faire rapidement ce qu’ils ont à faire. Dans le cadre de l’accord d’octobre 2016, créer les conditions des élections nationales futures, et que le vainqueur prenne le pouvoir et gère ce pays de manière correcte », a confié Ibrahima Chérif Bah, l’un des vice-présidents de la principale formation politique d’opposition en Guinée.

Pour l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale, un changement de Gouvernement n’est qu’une perte de temps dans le contexte guinéen.

« Un nouveau Gouvernement mettra trois mois à s’installer, le nouveau Ministre six mois avant de commencer à travailler. Alors qu’il reste deux ans et demi pour ce régime-là. Combien de temps, il aura pour travailler d’autant plus que je sais qu’il y a toujours ici deux gouvernements. Un gouvernement d’exécutif normal avec un chef de Gouvernement qui n’en est pas un et un Gouvernement à la présidence coiffé par un chef qui aime le pouvoir personnel. Tout est décidé par le chef, ça ne changera rien », a estimé M. Bah qui s’est confié à un journaliste de notre rédaction.

A l’UFDG, on estime qu’Alpha Condé aurait du mal à « collaborer » avec un Premier Ministre qui a de la poigne.

« Un Premier ministre qui aura de la trempe d’appliquer un peu la constitution où on dit que le premier ministre nomme à des emplois civils, s’il tente juste de faire un peu de ça et d’être autonome, je pense qu’il va se séparer tout de suite du Président parce qu’il y aura un clash. Face à un pouvoir personnel qui veut tout contrôler, un premier ministre ne peut pas être autonome et efficace », a souligné Ibrahima Chérif Bah.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com