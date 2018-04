Nzérékoré : des étudiants manifestent leur colère…

NZEREKORE-Rien ne va depuis ce matin au centre universitaire de Nzérékoré, en Guinée forestière. Ce lundi 23 avril 2018, les étudiants de cette université ont manifesté leur colère face au retard accusé dans le paiement de leur bourse d’entretien. Ils ont bloqué les locaux de ce temple de savoir en perturbant les cours.

Un étudiant qui a été interrogé par notre reporter sur place a confié que cela fait quatre mois depuis qu’ils ne sont pas été payés. Chose qui les a poussés à réagir ce matin pour alerter les autorités.

« Ils ont programmé la paie pour ce lundi. Quand on est venu ce matin, à notre grand étonnement, on nous a dit que l’argent n’est pas disponible. On ne peut pas accepter ça parce que ça fait environ quatre mois qu’on n’est pas payé. C’est pourquoi nous réagissons. Il n’y aura pas cours tant qu’on nous paie pas », a confié cet étudiant dans un brouhaha total.

Pour le moment les autorités de l’université n’ont pas accepté de se prononcer sur cette crise, malgré nos sollicitations.

Nous reviendrons !

Une dépêche de Paul Sakouvogui

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré