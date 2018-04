Guinée : A la barre, Sékou Resko cite les noms du Général Konaté, Tibou Kamara et cie…

CONAKRY- L’ancien Gouverneur de la ville de Conakry, commandant Sékou Resco Camara a comparu ce lundi 23 avril 2018 au Tribunal de Première Instance de Dixinn. Poursuivi pour ethnocentrisme, racisme, Régionalisme, crime et délit dans l’exercice de ses fonctions, Sékou Resco Camara a nié toutes les charges en bloc. Il a plutôt fait des révélations qui chargent l’ancien aide de camp du Général Sékouba Konaté, Aboubacar Sidiki Camara dit De Galle (décédé).

Les faits remontent en 2010 pendant la transition. Ce jour, le cortège du Général Sékouba Konaté a été attaqué vers Hamdallaye. S’en est suivi ensuite une vague d’arrestation dans le quartier et des cas de torture à l’escadron numéro2 de Hamdallaye, dénoncent les victimes. Interrogé par le juge Mangadouba Sow, M. Resko soutient à la barre qu’il a agi plutôt en sauveur et non en bourreau ce jour.

« Le jour où les gens ont été arrêtés, j’étais en tournée de sensibilisation dans les quartiers de Matoto et Entag. C’est de là qu’on m’a appelé pour me demander de venir parce qu’on a arrêté des jeunes. J’ai laissé la sensibilisation pour aller voir les jeunes qui sont arrêtés. Arrivé à l’escadron mobile n°2 de Hamdallaye, j’ai trouvé De Gaulle (ancien aide de camp décédé du Général Sékouba Konaté, ndlr). Il m’a expliqué que ces jeunes ont attaqué le cortège du Général Konaté. De là-bas je me suis rendu chez le Général Konaté. Je lui ai demandé de donner des instructions pour qu’on libère les jeunes", a t-il déclaré à la barre.

Tibou Kamara était présent...

Et de poursuivre: "Tibou Kamara était là, le Général a dit qu’il faut les déférer à la maison centrale. Tibou Kamara aussi a plaidé. Il a accepté de donner des instructions pour qu’on les libère. Et je me suis retourné à l’escadron. J’ai demandé à De Gaulle de les libérer il a refusé. J’ai demandé à De Gaulle de libérer les enfants, il a dit non qu’il ne les libère pas. Après j’ai appelé le Général Konaté, il n’a pas décroché. J’ai appelé OK qui a donné le téléphone au Général et il a parlé avec De Gaulle. De Gaulle a dit ordre reçu. Après j’ai quitté sur les lieux. Mais au moment où je quittais les lieux, il n’avait encore libérer les enfants », a déclaré à la barre le commandant Sékou Resko Camara, ancien Gouverneur de la ville de Conakry.

Son coaccusé, le Général Nouhou Thiam ex chef d’Etat-major général des armées au moment des faits, était également présent ce lundi 23 avril 2018 au tribunal. Il faut rappeler que Commandant Sékou Resco Camara, Aboubacar Sidiki Camara dit De Galle (décédé) et le Général Nouhou Thiam sont poursuivis pour des faits d’ethnocentrisme, racisme, Régionalisme, crime et délit dans l’exercice de leur fonction. L’audience a été renvoyée au 25 juin 2018.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour africaguinee.com