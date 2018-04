Guinée : et si Alpha Condé renouvelait sa confiance à Mamady Youla ?

CONAKRY- Alpha Condé va t-il à nouveau créer la surprise en maintenant Mamady Youla à la Primature ? Alors que plusieurs noms de potentiels occupants du Palais de la Colombe sont cités, le Chef de l’Etat continue d’entretenir le flou autour de son futur Premier Ministre.

Si beaucoup prédisent le départ de Mamady Youla à la Primature, d’autres soutiennent le contraire. Ces derniers n’excluent pas le maintien de l’ancien Directeur Général de « Guinea Alumina Corporation » à la tête du Gouvernement guinéen. Ce Dimanche 21 avril 2018, Alpha Condé était en compagnie de son Premier Ministre à l’occasion de la cérémonie de clôture de l’événement « Conakry, capitale mondiale du livre ». Marchant côte à côte, affichant parfois une « complicité » hors pair, Alpha Condé s’est montré très proche de Mamady Youla. A tel point que certains observateurs n’hésitent pas à dire que Mamady Youla pourrait se succéder à lui même à la Primature.

Alpha Condé a du mal à se débarrasser de ses Hommes…

Depuis son arrivée au Palais Sékoutoureya, Alpha Condé a procédé à plusieurs remaniements ministériels. Mais, à y voir de plus près, ces réajustements au niveau du Gouvernement ressemblent plutôt à un jeu de chaises musicales. Des changements de portefeuilles ministériels, ou des nominations à un poste de Conseiller à la Présidence avec rang de Ministre. Il y en a aussi qui disparaissent pour un petit moment, et qui reviennent quelques temps après ; Comme dans une pièce de théâtre. En réalité, la séparation est très difficile pour Alpha Condé. Depuis son accession à la tête de la magistrature suprême guinéenne, ce sont quasiment les mêmes hommes et femmes qui gravitent autour de lui.

Si Mamady Youla parvient à s’accrocher à son fauteuil, il aurait fait la même chose que son prédécesseur, Mohamed Said Fofana.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com