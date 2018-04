Exclusif : Dr Faya dévoile les "dessous" de la démission d’Aliou Bah…

WASHINGTON-Le leader du Bloc Libéral (BL) vient de réagir sur la démission de son directeur de communication. Dr Faya Milimouno qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com depuis les Etats-Unis, a révélé que Aliou Bah était sous le poids d’une sanction. Même s’il considère cette défection comme une « perte », l’opposant explique son ancien directeur de campagne ne jouait plus le rôle qui est le sien au sein du parti.

« Le BL a pris acte de la démission de monsieur Aliou Bah. Comme toute organisation, quand il y a une démission, c’est une perte. En tant que parti politique, on aurait souhaité enregistrer des adhésions que d’avoir des démissions. Donc, le BL considère que c’est une perte », a expliqué le leader du BL interrogé ce lundi par notre rédaction.

Dans la lettre de démission qu’il a adressée à Dr Faya Milimouno, Aliou Bah a évoqué des dysfonctionnements internes et des contradictions majeures. Une situation qui l’a souvent mis dans une posture difficile à défendre. « Non », répond le leader du BL qui soutient que tout le monde savait que son désormais ex-complice n’était plus en train de jouer le rôle d’un directeur de communication depuis des mois.

« Il ne venait pas aux réunions et il attaquait toutes les décisions que le parti prenait. Nous avons simplement géré avec maturité cette situation. Mais puisque les actes continuaient d’être posés, il y a eu le comité de suivi qui a été saisi pour qu’il lui soit imposé des sanctions. Dans un premier temps, il fut blâmé. Après, le comité d’éthique après avoir examiné tous les faits et gestes qu’il continuait à poser a recommandé au Bureau Exécutif du parti, sa suspension comme Directeur de Communication du parti pour six mois. Cette recommandation a été entérinée la semaine dernière. Certes après avoir obtenu cette information, il a pris les devants pour démissionner », révèle M. Milimouno, qui considère cependant Aliou Bah comme un jeune frère.

« Je n’ai jamais eu de problèmes personnels avec Aliou. Maintenant que le divorce est consommé, je n’en aurais jamais. Il avait des problèmes avec le parti dont il semblait se voir au-dessus », indique le président du Bloc Libéral.

