Guinée : une plateforme Web pour booster le secteur agricole…

CONAKRY- Afin de contribuer au développement du secteur agricole en Guinée à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC), la société Orange Guinée en partenariat avec Agro-invest a procédé au lancement officiel de la plate-forme M-MAKITI ce samedi 21 Avril 2018.

Cette plateforme web et mobile permettra aux acteurs du monde rural (agriculteurs, industries agro-alimentaires, acheteurs de produits agricoles, et investisseurs) de créer des liens d’affaires entre eux afin de prendre les meilleures décisions de vente, achat de produits agricoles ou d’investissement.

Selon les concepteurs de chef-d’œuvre, M-Makiti est une solution USSD, accessible par les abonnés de l’opérateur téléphonique Orange-Guinée à travers *113# qui permet de consulter des prix des produits agricoles élevages et engrais. Cette plateforme permet aussi de recevoir des conseils liés aux secteurs agricoles, élevage et pêche, de vendre, d’acheter ou de la mise en relation vente achat.

‘’ Nous avons créé cette plateforme pour atteindre le maximum d’agriculteurs. C’est pourquoi, nous jeunes guinéens sommes convaincus que l’agriculture constitue le premier secteur de développement de la Guinée. Mais pour développer ce secteur et le rendre compétitif tout le monde peut apporter sa contribution. Ainsi notre contribution est de faciliter la diffusion de l’information dans ce secteur à travers la mise en place de cette plateforme USSD appelé M-MAKITI’’ a expliqué Thiam Oumar, directeur général de Agro-Invest.

Pour son acolyte et co-fondateur de ce programme, les TIC jouent un rôle important dans les chaînes de valeur agricoles et ses effets sont variés. Selon Bah Mamadou, les effets positifs des TIC sont actuellement catalogués et discutés puisque de nombreux agriculteurs n'ont toujours pas accès aux TIC, ni la capacité de les utiliser.

‘’ Donc il nous revient alors au-delà de la plateforme M-MAKITI d’aider à la promotion du TIC auprès des agriculteurs en guinée pour cela nous sollicitons une fois encore l’accompagnement du ministère de l’agriculture afin de vulgariser cette plateforme auprès des producteurs agricoles’’ a déroulé le DGA de Agro-Invest.

Se félicitant de la mise en place de ce programme à travers le soutien d’Orange-Guinée, Amina Aboukhalil, chef division communication et relations publiques a indiqué que ce projet va permettre d’apporter des réponses aux besoins d’une population qui contribue activement à l’économie mais qui est malheureusement laisser pour compte dans tout ce qui est innovations et mises en place de services sur la technologie pour leur permettre d’être encore plus efficaces.

‘’ Nous nous félicitons de ce partenariat, nous sommes fiers de savoir qu’enfin nous apportons un début de réponse à leurs besoins et nous sommes certains et convaincus que cette plateforme-là va être un réel succès et qu’à l’image de Agro-Invest que d’autres viendront vers nous, présenter leurs projets pour qu’à nouveau nous voyons dans quelles mesures nous pourrons les accompagner et mettre notre technologie à leur service. A Orange-Guinée, nous sommes une équipe engagée et soudée pour faire de belles merveilles pour la Guinée cde demain’’ a indiqué Amina Aboukhalil, chef division communication et relations publiques à Orange-Guinée.

Représentant la ministre de l’Agriculture à cette cérémonie de lancement officiel ; Abdoulaye Diallo, a promis que son département va collaborer avec les fondateurs d’Agro Invest et la société Orange Guinée dans cette belle aventure.

Au terme de son intervention, Thiam Oumar, a montré dans leurs objectifs d’atteindre, 5000 utilisateurs mensuel de la plateforme web et applications mobiles pour la vente des produits agricoles et bétails d’ici 2020. De 50 000 utilisateurs quotidiens pour les services à valeur ajoutée d’ici 2020 et de faire 1000téléchargements mensuels de l’application mobile à partir du 6èmemois.

Ce programme pensé par ces jeunes entrepreneurs guinéens, appuyé par Orange-Guinée, géant de la téléphonie mobile dans le pays vient combler ce vide en termes d’informations agricoles via les TIC.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13