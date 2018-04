Guinée : la communauté rwandaise commémore le génocide de 1994 contre les Tutsis…

CONAKRY-La communauté rwandaise de Guinée a commémoré ce samedi 21 avril 2018 le Génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Cette 24èmecommémoration Kwibuka24 a été observée à Conakry sous le thème « Remember-Unite-Renew », en présence du ministre guinéen des affaires étrangères, Mamadi Touré et de certains leaders religieux du pays qui ont prié pour le repos de l’âme des victimes.

Cette journée de commémoration a été une occasion pour la communauté rwandaise en Guinée et amis du Rwanda de rendre hommage aux victimes et plaider pour que le Génocide et son idéologie ne se reproduise plus jamais.

Plus d’un million de morts…

Le président de la communauté rwandaise en Guinée, Fred Karéma a rappelé dans son discours que le génocide a pris à peu près un millions de vies innocentes. Il est important selon lui, de commémorer, honorer la mémoire des victimes et être en solidarité avec les rescapés.

Il a ensuite souligné qu’il faut non seulement prévenir et combattre le génocide au niveau national et international, mais aussi combattre le déni ainsi que le révisionnisme pour que plus jamais une telle tragédie dans le futur.

Kwibuka24 a lieu à la suite de l’adoption le 26 janvier 2018 de la décision de l’Assemblée Générale des Nations Unies de proclamer le 07 avril « Journée internationale de réflexion sur le Génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda » en correction de la résolution 58/234 ; qui constituait une ambiguïté et donnait le champ libre au négationnisme et au révisionnisme.

Au nom de Stanislas Kamanzi, ambassadeur du Rwanda en Guinée, Edouard Nizeyimana a averti que les Etats qui continuent d’héberger les nombreux auteurs présumés de cette tragédie ne peuvent pas prétendre honorer les victimes sans démonter leur volonté de les juger.

Le Rwanda a appris de ses propres leçons…

Selon lui, il est important pour l’humanité de faire le point sur les circonstances dans lesquelles une telle tragédie aussi odieuse a été planifiée et exécutée par un gouvernement sous les yeux des grands décideurs.

« Le Rwanda a appris de ses propres leçons et a pris des mesures appropriées pour contribuer aux aspirations de ceux qui au sein de la communauté internationale sont concernées par la paix et la sécurité des citoyens innocents », a déclaré M. Edouard Nizeyimana.

Dans son discours, le ministre guinéen des affaires étrangère Mamadi Touré a exprimé la compassion de la Guinée au peuple et au gouvernement rwandais. Il a ensuite indiqué que la commémoration de cette journée a deux sens.

Elle est d’abord une occasion solennelle pour le peuple rwandais de se souvenir de cette page sombre de son histoire en rendant hommage aux milliers de victimes ayant perdu leur vie à cette période. Ensuite elle est surtout un point de départ essentiel pour tout le peuple rwandais de se réconcilier, vivre en paix, bâtir une nation unie et prospère, a souligné le chef de la diplomatie guinéenne.

Le ministre Mamadi Touré a déclaré que la Guinée s’est félicitée de la décision des Nations-Unies qui a conduit au choix de la date du 07 avril comme Journée internationale de réflexion du génocide rwandais dans sa résolution 58/234 de l’Assemblée Générale et traduire les principaux acteurs de cette tragédie devant les instances judicaires internationales ou rwandaise.

Diallo Boubacar 1

