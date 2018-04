Présidentielle 2020 : Pour que Cellou participe…

CONAKRY- Les crises politiques vont certainement se poursuivre en Guinée. Alors que le contentieux né des élections locales n’est pas encore vidé, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée vient de lancer un avertissement. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo prévient qu’il ne participera aux prochaines élections législatives si l’actuel fichier électoral n’est pas audité.

Nous disons non, nous n’allons pas participer à une élection avec le fichier en l’état actuel. On a dit que le travail peut être fait si on y met la volonté. Il faut mettre la volonté et faire le travail rapidement. Le fichier actuel est totalement sali, noyauté. Il y en a qui annoncent un chiffre ; Des gens disent que dans le fichier actuel, le RPG arc-en-ciel, la mouvance a une réserve de voix de 1.500.000 suite au fait que le fichier a été trituré. On ne peut pas aller à une élection nationale avec ça. Les locales, ça passe, mais une élection nationale, on ne peut pas aller avec un tel fichier », a prévenu Ibrahima Chérif, l’un des vice-présidents de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Du côté de la majorité présidentielle, on dit craindre qu’un audit du fichier électoral ne prenne assez de temps et que les élections législatives ne puissent pas se tenir à date.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une assemblée hors mandat, d’avoir une CENI dont le mandat se termine en 2019 hors mandat et vouloir organiser des élections. Donc, il va falloir qu’on se retrouve et qu’on trouve des solutions techniques, peu politiques pour pouvoir revisiter le fichier et aller à ces élections qui sont absolument nécessaires. Nous de la mouvance, nous tenons à ce que ces élections aient lieu à date. Il n’y aura pas d’accord sur ça. Ce sera technique. Parce que c’est l’accord qui va nous amener hors mandat. On sera donc obligé de revenir à la réalité et à la Loi », a prévenu Amadou Damaro Camara.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com