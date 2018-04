Alpha Condé-Sidya Touré : vers la fin d'une "complicité" politique?

CONAKRY- A qui profiterait un divorce entre Sidya Touré et Alpha Condé ? Depuis quelques jours, les relations entre le leader de l’Union des Forces Républicaines et le locataire du Palais Sékoutoureya se sont beaucoup refroidies.

Le samedi 14 avril dernier, Sidya Touré a fait une sortie dans laquelle il a titillé Alpha Condé dont il est pourtant le Haut Représentant. Malgré la présence d’un représentant de son parti dans le Gouvernement dirigé par Mamady Youla, le Chef de file de l’UFR n’a pas manqué de dénoncer la corruption qui caractérise encore l’administration guinéenne. Sidya Touré a également critiqué l’éventuelle arrivée de Kassory Fofana à la Primature.

Dans cette guéguerre entre lui et son allié, Alpha Condé doit certainement faire attention. Malgré sa légère avance sur son principal adversaire, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, le parti au pouvoir aura sans nul doute besoin d’alliances politiques pour gagner dans certaines circonscriptions. Dans des villes comme Siguiri, Boké et même Kindia, le RPG Arc-en-ciel aura besoin de l’Union des Forces Républicaines pour devancer le parti de Cellou Dalein Diallo. Il en est de même pour les communes urbaines de Matoto où l’UFR a eu 7 conseilelrs, et Matam où ce parti a gagné 6 conseillers.

A l’Union des Forces Républicaines, la rupture de l’alliance « virtuelle » avec le RPG Arc-en-ciel n’est pas exclue.

« Si nos recommandations ne sont pas prises en compte, il va s’en dire qu’on tirera toutes les conséquences au point de vue de notre rapprochement avec le Président de la République », a confié à notre rédaction un cadre de l’UFR.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com