Manchester United fixe un tarif de vente pour Pogba

Le club mancunien, qui disputera samedi la demi-finale de la Coupe d’Angleterre contre Tottenham, serait prêt à lâcher sa star contre un juste prix.

«Vous voulez Paul Pogba? Ça vous coûtera 140 millions de livres sterling.» Voilà le message que les dirigeants de Manchester United adressent à leurs concurrents intéressés par les services du milieu de terrain international français, selon le «Daily Mail». Près de deux ans après avoir racheté à la Juventus le joueur pourtant passé par le centre de formation de MU à Carrington, pour environ 143 millions de francs (un prix record, 80 fois supérieur à celui pour lequel les Red Devils avaient cédé Pogba au club turinois en 2009), les pensionnaires d’Old Trafford envisageraient la possibilité de le laisser filer encore, mais en se remplissant les poches à ras bord. 140 millions de livres, soit plus de 191 millions de francs suisses!

Malgré des coups d’éclats, comme son doublé inscrit le 7 avril dernier dans le derby face à City, pour permettre à ManU de renverser un match mal emmanché et retarder le sacre du rival de la troisième ville d’Angleterre, Paul Pogba a eu de la peine à s’imposer dans l’équipe de José Mourinho, avec lequel il aurait vécu plusieurs clashes. La frustration ayant accru des deux côtés, le risque que le Français de 24 ans fasse ses valises cet été existe bel et bien. Raison pour laquelle les dirigeants de United préféreraient se prémunir contre cette hypothèse, d’après le «Mail». Et vu le tarif annoncé, seuls le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City et Chelsea auraient des moyens réalistes de s’offrir la star tricolore.

