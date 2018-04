Guinée : Kassory Fofana fait de nombreuses annonces…

CONAKRY-Le ministre d’Etat à la Présidence en charge de la Promotion des Investissements privés et du Partenariat Public-privé a fait de nombreuses annonces ce vendredi 20 avril 2018.

Dr Ibrahima Kassory Fofana qui a présidé la première réunion de la revue de l’accord stratégique des 20 milliards conclu entre la Guinée et la Chine a annoncé que cinq projets d’envergures sont en train d’être mis en œuvre.

Le premier projet concerne la reconstruction de la route Numéro 1 Conakry-Mamou-Dabola dont le lancement des travaux a eu lieu ce jeudi 19 avril à Coyah.

« Je suis heureux de pouvoir dire aux guinéens que le programme stratégique conclu entre le Président chinois et le Pr Alpha Condé tient la route. Ce programme de 20 milliards de dollars qui a fait l’objet de beaucoup de salive et d’encre, scepticisme, je peux dire que ce scepticisme de certains peut être balayé avec le résultat qu’on vient d’obtenir de cette rencontre. Sur les 20 milliards, les deux parties ont engagé un milliard et demi qui concernent les cinq premiers projets », a annoncé le ministre d’Etat.

Ces cinq projets concernent : la route nationale numéro 1 Conakry-Kindia-Mamou-Dabola, les voiries de Conakry y compris la construction de certains échangeurs ainsi que l’assainissement, la réhabilitation et l’extension de l’université de Sonfonia, l’extension du port de Conakry et la ligne d’interconnexion Linsan-Foumi.

« La réunion d’aujourd’hui a confirmé l’engagement sur les cinq projets et a confirmé notamment l’avancée à effectuer sur les deux premiers projets pour gagner sur la période de la saison des pluies. Il s’agit de la route nationale numéro 1 et des voiries de Conakry. La route nationale numéro1 a fait l’objet de la pause de la première pierre hier. Les voiries feront l’objet de la pause de la première la semaine prochaine. Ces deux projets vont démarrer immédiatement », a révélé Kassory Fofana.

En septembre prochain, le Président Alpha Condé est attendu en Chine dans le cadre d’une seconde visite d’Etat sur invitation du Président chinois Xi Jin Ping. A cette occasion des discussions vont être engagées sur la deuxième génération de projets à mettre en œuvre. Mais d’ores et déjà, le conseiller économique d’Alpha Condé précise que les parties chinoises et guinéennes sont convenues des modalités de transparence à apporter au système.

Ceci consiste à ce que les choix des entreprises adjudicataires fassent l’objet d’une large consultation pour gagner en temps en coût en efficacité. Pour cela, explique Dr Ibrahima Kassory Fofana, la partie guinéenne a demandé qu’un fond d’étude soit mis en place pour que les études de faisabilité soient financées par des cabinets neutres et que les dossiers d’appel d’offres soient faits de manière transparente.

Mobilisation des ressources…

« Les entreprises chinoises concernées par le programme de ressources de concessions minières sont en train de remplir toutes les conditions exigées par notre loi minière notamment le code minier. Il n’y a pas d’exception. Aucune exception n’est accordée aux entreprises chinoises quant au respect des stipulations du code minier sur les exigences législatives, juridiques globales à donner pour la délivrance des différents permis », a clarifié le ministre d’Etat à la Présidence en charge de la Promotion des Investissements privés et du Partenariat Public-privé.

