La CFS équipe ses agents chargés du volet accompagnement productif

La Cellule de Filets Sociaux a procédé le vendredi dernier, à la remise officielle d’un kit de matériel informatique à ses Agents d’Accompagnement Productif et à ses Coachs. La démarche de la Coordination vise à rendre dynamique les activités de ses consultants sur le terrain dans le processus de suivi et de gestion des groupements et des ménages bénéficiaires dans les zones d’intervention du projet.

Composé de sept ordinateurs portables de marque HP et accessoires, ces équipements viennent renforcer les capacités des consultants dans la centralisation des informations et le suivi efficace des activités des groupements.

Avant la remise de cet outil de travail, les Agents d’Accompagnement Productifs et les Coachs ont bénéficié de sessions de formation sur les logiciels Informatique notamment Word, Excel et Powerpoint, en vue de les rendre autonome et efficace sur le terrain.

Il faut noter que le rôle des Agents d’Accompagnement productifs est, entre autres, de tenir la situation compilée de tous les groupements, d’assister les Pairs Educateurs sur les actions à mener pour soutenir le changement de comportement en faveur des groupements, et de faire un état de suivi individuel des chefs de ménages en entreprenariat. Pour leur part, les coachs sont chargés d’organiser la formation en esprit d’entreprise des groupements et des entrepreneurs, d’analyser les états de compilation des groupements, actualiser la fiche de suivi des chefs de ménages en entreprenariats et de faire le suivi des ménages membres des groupements ainsi que l’état de leur compte bancaire. Une codification des groupements est effectuée à leur niveau pour faciliter les opérations d’évaluation des groupements remplissant les critères d’éligibilité à la subvention financière du projet.

Par ailleurs, le volet accompagnement productif demeurant une priorité dans la stratégie globale de mise en œuvre du projet, la Cellule de Coordination démarrera dans les prochains jours la première campagne de transferts de fond en faveur de 349 groupements pour une enveloppe financière de près de 200.000 USD.

Enfin, le projet entend soutenir les campagnes de transferts par un accompagnement d’équipement pour accroitre la production locale.

Le service Communication du projet