Guinée : le Président Alpha Condé effectue une visite dans les locaux de l’usine ViViRa Câble…

CONAKRY-Le Président de la République a effectué une visite de terrain dans les locaux de l’usine ViViRa Câble sis à Bentourayah dans la préfecture de Coyah. Le Président Alpha Condé était accompagné par le ministre de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, Boubacar Barry.

Cette visite de terrain du Chef de l’Etat est une suite logique de la série d’activités qu’il a entamée depuis quelques semaines pour toucher du doigt le fonctionnement des industries naissantes en Guinée. C’est dans ce cadre que le Mardi 17 Avril 2018, il s’est rendu dans les locaux de l’usine ViViRa à Bentourayah dans la zone industrielle de Coyah. ViViRa est une unité industrielle très moderne spécialisée dans la fabrication de fils et de câbles électriques de qualité qui répondent aux standards internationaux.

La visite du Chef de l’Etat dans cette usine revêtait un double objectif. D’abord, constater le processus de production de l’usine dont la qualité des produits fait déjà l’unanimité chez les grossistes, Détaillants, BTP, Électriciens jusqu’au niveau des consommateurs. Ensuite, comprendre les défis de l’usine afin de mieux pouvoir l’assister notamment en ce qui concerne la protection du marché des câbles électriques en Guinée.

Au terme de sa visite, le Chef de l’Etat a adressé des recommandations au Directeur Général de l’usine ViViRa. M. Ousmane Diallo a remercié Monsieur le Président de la République ainsi qu’à sa délégation pour cette visite qui a été très féconde. Il a en même temps assuré que les meilleurs câbles électriques sont désormais sur le marché guinéen et sont fabriqués en Guinée par des Guinéens.

Vous n’avez plus besoin d’importer des câbles ! L’usine ViViRa Câble a la qualité et la capacité de production nécessaires pour offrir aux Guinéens des câbles électriques répondant aux standards internationaux. Et ce, à des prix très compétitifs.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112