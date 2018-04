Guinée : Alpha Condé face à un dilemme…

CONAKRY- Pourquoi le remaniement ministériel annoncé par le Président Alpha Condé depuis le 8 mars dernier tarde à voir le jour ? L’attente du nouveau Gouvernement a été tellement longue que de nombreux citoyens commencent à désenchanter.

Alpha Condé a pourtant fini de consulter ceux qui à ses yeux constituent la « majorité silencieuse ». Après les représentants de la société civile, Alpha Condé a reçu à son Palais beaucoup d’autres leaders d’opinion. Au sortir de ces différents entretiens, le Chef de l’Etat devait faire un choix quant à la composition de son prochain Gouvernement. Le temps passe, et Alpha Condé ne semble pas pour l’instant être pressé.

Pourtant, deux choses pourraient expliquer ce « retard » accusé dans la mise en place du nouveau Gouvernement. Premièrement, c’est la mission du Fonds Monétaire Internationale qui devait faire une revue à mi-parcours de son programme avec la Guinée. Des changements au niveau de certains départements, notamment ceux de l’Economie et Finances, du Budget, ou encore à la Fonction publique, auraient rendu difficile les discussions entre la Guinée et le FMI. Les nouveaux promus n’auraient pas encore eu suffisamment de temps pour s’imprégner des dossiers.

La deuxième raison c’est les élections locales dont les « contentieux » ne sont pas totalement vidés encore. Malgré la publication des résultats définitifs, l’opposition reste encore sur sa position. Cellou Dalein Diallo et ses alliés croient à une modification des résultats au niveau de certaines circonscriptions électorales. Ce qui de facto retarde l’installation des nouveaux élus.

Le Président Alpha Condé, dans ses calculs politiques et dans sa quête permanente d’une majorité qui lui permettrait de gérer le maximum de quartiers et de communes, espère nouer des alliances avec d’autres formations politiques. Le Chef de l’exécutif guinéen s’abstient de mettre en place un Gouvernement qui n’irait pas dans le sens souhaité par ses alliés. Certains parmi ces derniers voudront certainement faire partie du prochain Gouvernement. Et Alpha Condé devra contenter tout le monde pour espérer obtenir la majorité dans les communes, surtout à Conakry.

C’est un secret de polichinelle ! Alpha Condé mise en partie sur Kassory Fofana pour remplacer Mamady Youla à la Primature. Toutefois, la dernière sortie de Sidya Touré semble effrayer le locataire du Palais Sékoutoureya. Le Haut Représentant du Chef de l’Etat ne souffle pas dans la même trompette que Kassory Fofana, l’actuel Ministre d’Etat en charge de la promotion des investissements et des partenariats public-privé. Si Alpha Condé fait un forcing dans son choix, cela mettrait à mal son « alliance » informelle avec Sidy Touré qui dirige la troisième force politique du pays.

En attendant qu’Alpha Condé ne trouve la solution à tous ces dilemmes, l’administration reste paralysée. Tout le monde attend la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Amadou Diallo

Pour Africaguinee.com