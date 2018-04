Depuis Coyah, Alpha Condé prévient : « dès la mise en place du nouveau Gouvernement… »

COYAH-Le président de la République qui a lancé ce jeudi 19 avril 2018 les travaux de réhabilitation de la route Coyah-Mamou-Dabola, longue de 367 kilomètres a dévoilé l’une des premières missions du futur Gouvernement. Le Chef de l’Etat a prévenu que cette nouvelle équipe s’attèlera à la récupération des terrains de l’Etat.

« Très souvent les préfets et certains fonctionnaires indélicats de l’Etat vendent les terrains qui appartiennent à l’Etat. J’ai prévenu les gens de Coyah, Kindia, Forécariah, tous les terrains vendus de façon illégale, le gouvernement va les récupérer sans aucun état d’âme. Cela va commencer dès la mise en place du nouveau gouvernement », a averti Alpha Condé à Coyah.

Selon lui, beaucoup de fonctionnaires indélicats qui sont au niveau de l’administration du territoire ou au ministère de l’urbanisme ne font pas leur travail. Leur travail est de vendre les terrains et distribuer des faux titres fonciers. Il avertit qu’il mettra fin à cette pratique en adoptant une nouvelle loi sur le foncier en Guinée.

« Comment voulez-vous encourager les investisseurs si vous ne leur donnez pas la garantie d’avoir des titres fonciers. L’investisseur vient il commence à travailler, quelqu’un se lève et dit non, ce terrain appartient à mon grand-père ou à mon aïeul alors que c’est faux. Nous allons déposer une nouvelle car pendant la première république, les terrains appartenaient à l’Etat (…) Aujourd’hui, il y a la pagaille, même les réservent foncières de l’Etat sont occupées de façon abusives. Nous prévenons les citoyens, tous ces terrains vont revenir à l’Etat afin que ce pays se développe et qu’on mette fin à l’anarchie », a annoncé le Chef de l’Etat.

Désormais, a-t-il dit, « nous n’accepterons plus la pagaille. Toute personne qui violera la loi subira les rigueurs de la Loi. S’ils sont condamnés, il n’y aura pas de grâce », a-t-il martelé.

