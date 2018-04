Alpha Condé : « D’ici 2020… »

CONAKRY- C’est encore une nouvelle promesse du Président Alpha Condé à l’endroit des guinéens. Le Chef de l’Etat qui ambitionne corriger le déficit énergique dont souffre la Guinée a promis 1000 mégawatts d’ici 2020.

« Notre bataille principale est de maîtriser les nouvelles technologies et maitriser l’Energie pour transformer notre agriculture, notre industrie. A mon arrivée au pouvoir, on avait à peu près 115 mégawatts d’électricité. D’ici 2020 nous aurons 1000 mégawatts. C’est-à-dire 10 fois plus que la Guinée n’a eu de 1927 à 2010 », vient d’annoncer le Chef de l’Etat.

Avec cette autosuffisance énergétique, Alpha Condé vise à permettre à la jeunesse guinéenne de maîtriser les nouvelles technologies. Il relève toutefois deux handicaps. A savoir la non-maîtrise de l’anglais et des nouvelles technologies par les fonctionnaires de l’administration. Le Chef de l’Etat annonce l’enseignement de l’anglais dès l’école primaire pour corriger ces handicaps.

« Nous avons deux handicaps aujourd’hui dans le domaine des nouvelles technologies. Il faut informatiser l’administration. Malheureusement la plus part des fonctionnaires guinéens d’un certain âge ne connaissent pas les nouvelles technologies. C’est un handicap que nous allons dépasser avec le rajeunissement de la fonction publique et l’intégration des jeunes. Le deuxième handicap est la maîtrise de l’anglais. Nous sommes un pays francophone, malheureusement l’essentiel des nouvelles technologies est la langue anglaise. Il est important que nous commencions à enseigner l’anglais dès l’école primaire. (…) Il est extrêmement important que notre jeunesse maîtrise l’anglais. Nous allons tout faire pour permettre à la jeunesse guinéenne de maîtriser les nouvelles technologies », a promis le dirigeant guinéen alors qu’il s’exprimait lors d’une rencontre axée sur le numérique.

